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Аэропорты Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного введены временные ограничения
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Depositphotos

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его данным, ограничения в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) начали действовать с 01:53 мск.

Накануне ограничения на полеты были введены в аэропортах Ульяновска (Баратаевка), Саратова и Волгограда, сообщалось 8 апреля.

Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские системы ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Ранее Зеленский распорядился максимально увеличить производство дронов на Украине.

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