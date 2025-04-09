Врач объяснил, почему стоматологи редко лечат зубы мудрости

Для современного человека «зубы мудрости» (они же «восьмерки») стали противоречивым объектом ротовой полости. Как ни удивительно, но виновата в этом эволюция, а также развитие человеческой цивилизации, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-хирург Сабит Алиев, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет».

«Мощные восьмые зубы были необходимы древнему человеку для пережевывания сырого мяса мамонта, кореньев растений. Со временем появилась термическая обработка продуктов на костре, затем люди придумали кастрюли, став варить в них похлебки, а в современной жизни с полуфабрикатами, готовыми продуктами, смузи — отсутствие необходимости пережевывать много жесткой пищи стало данностью. Зубы же остались такими же мощными», — объяснил он.

У некоторых людей из-за восьмерок искривляется зубной ряд, они могут давить на другие зубы, требуя сложной операции по удалению зуба. Однако некоторые стоматологи все же считают, что «восьмерка» забирает на себя нагрузки с передних зубов, а их удаление может привести к атрофии костной ткани, челюсти.

«Согласно статистике, сейчас в среднем у 30% людей зубы мудрости изначально не появляются от слова совсем. Но у 70% населения планеты восьмерки растут, и иногда под углом, что мешает не только соседним зубам, но и вызывает нестерпимую боль в деснах. Такие осложнения связаны с тем, что по сравнению с нашими предками, жившими 5000 лет назад, челюсть уменьшилась примерно на 10%. И как результат, «восьмерки» у кого-то просто не помещаются во рту. Но примерно у 20-30% населения они все еще нормально прорезываются и стоят ровно, не мешая зубному ряду. Именно от их положения нужно отталкиваться, когда решаете судьбу таких зубов», — подчеркнул врач.

Если зубы стоят ровно, либо не приносят дискомфорта и не болят, то лучше не удалять. Ведь они предотвращают расшатывание соседних зубов, участвуют при жевании. Не верьте мифам про очерченные скулы, как у знаменитостей. К овалу лица здоровые зубы «мудрости» не имеют никакого отношения, а вот после их удаления могут появиться некрасивые щели между зубами или еще хуже, несмыкание челюстей. Поэтому, если у вас нормально прорезанные «восьмерки», просто тщательно ухаживайте за ними, приобретайте специальные щетки с выступающими щетинистыми кончиками.

«В целом восьмерки начинают появляться в возрасте 18-25 лет и могут расти в различных комбинациях, например по диагонали, по очереди, неравномерно. Бывают ситуации, когда вокруг восьмерок образуется киста или половина зуба прикрыта десной, что мешает не только чистке, но и нормальному приему пищи. Также встречаются пациенты с узкой от природы челюстью, но прорезавшийся зуб «мудрости» приводит к выдвижению нижней или верхней челюсти вперед», — предупредил он.

Криво прорезанный или наполовину прорезавшийся зуб приводит к скучиванию передних зубов, аномалии прикуса, кариесу и воспалениям десен. Стоматолог тщательно изучает состояние и принимает наиболее правильный вариант лечения.

«Во многих странах зуб мудрости считается обязательным для удаления. К счастью, у нас в России практикуется индивидуальный подход. Ведь каждый случай уникален. Иногда удаление зубов «мудрости» просто необходимо, чтобы сохранить правильный зубной ряд и даже скорректировать челюсть. А вот бездумное удаление ради идеального овала лица может привести к таким осложнениям, как хронический гайморит или нарушение слуха. В любом случае окончательное решение выносит ортодонт или стоматолог. Поэтому чаще ходите в стоматологию. Опытный врач всегда заранее предупредит патологию и поможет решить проблему зуба мудрости», — резюмировал он.

Ранее врач объяснила, почему недосып опаснее, чем вы думаете.