В России могут изменить систему расчета оплаты за вывоз мусора

«Известия»: размер платы за вывоз мусора в РФ могут связать с площадью квартиры

В российских регионах могут изменить систему расчета оплаты за вывоз мусора, связав ее с площадью квартиры. Об этом сообщила газета «Известия».

В настоящее время размер платы в ряде регионов зависит от числа жильцов в квартире. Однако, по данным издания, в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть систему, в рамках которой показатель будет зависеть от площади жилья. О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля.

Данная система уже применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской областях и других регионах. При этом в Минприроды подчеркнули, что окончательное решение по данному вопросу будут принимать местные власти.

В конце марта руководитель департамента нормотворческой деятельности ППК «Российский экологический оператор» Маргарита Поспелова рассказала, что в России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации твердых коммунальных отходов. А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания. В этом случае контейнеры будут «индексироваться» по единым для всей страны цветам.

Ранее россиянам рассказали, что им грозит за неправильный выброс мусора.