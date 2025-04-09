Представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу

Представители Ирана и США в субботу, 12 апреля, обсудят варианты решения иранской ядерной программы, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает ABC News.

По ее словам, в субботу состоится встреча между сторонами. Она подчеркнула, что это будут «не переговоры, а встреча».

Брюс отметила, что в Омане будет присутствовать присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, но не стала подтверждать, что он встретится с делегацией Ирана.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что переговоры США и Ирана по возобновлению ядерной сделки в Омане 12 апреля будут прямыми. Она добавила, что не станет «забегать вперед президента относительно деталей».

19 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп в направленном 7 марта письме к религиозному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. 27 марта иранские власти через Оман передали в Вашингтон ответ, в котором отказались от прямых переговоров с США и указали на согласие вести переговоры при посредничестве третьих стран.

Ранее в МИД Ирана ответили на угрозы со стороны США.