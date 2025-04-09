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Названы полезные для суставов продукты

Врач Суржик: куркумин, петрушка и орехи положительно влияют на суставы

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Для поддержания здоровья суставов в пищу можно употреблять такие продукты, как петрушка, куркумин, шпинат, бобовые, сухофрукты, орехи, семечки и другие, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«Для суставов важно, чтобы в крови было всё, что им нужно. А это значит мы говорим о полноценном сбалансированном рационе. Наверное, особенно нужно подчеркнуть, что в питании должно быть достаточное количество белка из различных источников: бульона, бобовых, молочных продуктов и др. Но помним о том, что белок из пищи не целиком поступает в кровь, сначала он расщепляется до отдельных аминокислот и небольших цепочек аминокислот (пептидов). И уже из них, как из кирпичиков сустав строит те белки, которые ему нужны. Тут уместно сказать еще вот о чем: суставы могут страдать при разных заболеваниях. Например, при ревматоидном артрите, подагре, диспластических особенностях. И подход к питанию при этих заболевания будет отличаться. Тот же бульон никак не может быть рекомендован при подагре», – рассказала Суржик.

Что важно для здоровья суставов, так это физическая нагрузка и поддержание нормального веса. Каждый лишний килограмм – это дополнительная нагрузка на суставы. Кроме этого, важно употреблять полезные для суставов продукты.

«Не забывайте про молочные продукты – это лучший источник кальция, который необходим для суставов и костей. При дисплазии суставов в диете должно быть достаточно магния (петрушка, шпинат, бобовые, сухофрукты, орехи, семечки). Кроме того, в последнее время появились данные о положительном влиянии куркумина на состояние суставов. Но пока слишком много вопросов о его усвоении. Если есть боль в суставах, обязательно проконсультируйтесь с врачом», – заключила врач.

Ранее врач сравнила вейп с небулайзером для лечения легких.

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