Лидеры США и Британии обсудили помощь Украине. Когда они разрешат бить вглубь России? Байден и Стармер пока не разрешили Украине бить вглубь России

В Вашингтоне прошли короткие переговоры Джо Байдена и Кира Стармера. Президент США и премьер Великобритании подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь территории России. Возможно, это произойдет в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН. Владимир Путин предостерег западные страны от подобных шагов, иначе Россия будет принимать «соответствующие решения».

Президент США Джо Байден 13 сентября принял в Белом доме премьера Великобритании Кира Стармера. Лидеры двух стран провели «углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес». О разрешении Украине использовать дальнобойное западное оружие для поражения целей в глубине территории России по итогам переговоров не сообщалось. Это может быть сделано в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН.

Непоколебимая поддержка Украины

Байден и Стармер «подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и выразили глубокую обеспокоенность по поводу поставок Ираном и Северной Кореей смертоносного оружия России и поддержки Китайской Народной Республикой российской оборонно-промышленной базы», — говорится в сообщении Белого дома по итогам 20-минутных переговоров.

О каких-либо конкретных шагах или действиях администрация Байдена не сообщила , хотя перед встречей было известно, что на ней будут обсуждать в том числе вопрос об одобрении использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Кроме того, лидеры США и Великобритании «подтвердили свою непреклонную приверженность безопасности Израиля». Они продолжают настаивать на необходимости соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое поможет освободить заложников, остающихся у ХАМАС.

Наконец, они обсудили сотрудничество США и Великобритании в области чистой энергии и передовых технологий, а также «возможности углубления экономических связей между двумя странами».

Решение о дальнобойных ракетах пока не принято

После переговоров Кир Стармер сообщил, что «долгая и продуктивная дискуссия» была сосредоточена на Украине, Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

«Сегодня у нас была возможность проговорить не только тот или иной конкретный шаг или тактику, но и стратегию, касающуюся Украины, а также детально обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в других регионах. Для нас очень важно иметь возможность обсуждать это с нашими союзниками», — сказал Стармер журналистам (цитата по The Guardian).

По итогам встречи ни Вашингтон, ни Лондон не объявили о разрешении наносить удары вглубь российской территории высокоточными западными ракетами. Стармер не раскрыл, согласились ли лидеры США и Великобритании поддержать использование ВСУ ракет большой дальности для ударов вглубь России.

Окончательное решение об использовании ракет Storm Shadow не принято, сообщают британские СМИ. Этот вопрос будет снова поднят на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября.

«Очевидно, мы снова продолжим обсуждение в ООН всего через несколько дней с более широкой группой лиц», — сказал премьер Великобритании.

С 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября в Нью-Йорке будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН . Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого с трибуны запланировано на 28 сентября.

Меняется природа конфликта

12 сентября Владимир Путин сказал, что Украина не сможет сама применять оружие большой дальности, поскольку полетные задания могут вносить только военнослужащие стран НАТО, а для ударов нужны данные со спутников ЕС и США.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — заявил Путин.

По его мнению, разрешение Украине использовать дальнобойное оружие будет означать, что «европейские страны воюют с Россией»: «А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США серьезно воспринимают предостережения Путина: «Когда он начинает размахивать ядерным мечом, мы относимся к этому серьезно и постоянно отслеживаем такого рода активность».

Кирби повторил, что Вашингтон не менял подход к ограничениям на применение Киевом дальнобойного оружия, отметив однако, что у США «есть собственные расчеты, что отправлять на Украину, а что нет».

В то же время Госдепартамент повторил, что США не намерены вступать в конфликт. «Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы», — сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

На просьбу журналиста прокомментировать предостережения Путина Байден ответил: «Я не думаю много о Владимире Путине».