Белый дом заявил о серьезном отношении к словам Путина об ударах. Но у него «свои расчеты» Посол в США Антонов сообщил о звонках экс-чиновников после слов Путина об ударах

В Белом доме заявили о серьезном отношении к предупреждениям Владимира Путина по поводу возможного разрешения Украине бить по России оружием большой дальности. Там отметили, что США не изменили позицию и вряд ли о разрешении будет объявлено после встречи Джо Байдена с премьером Британии Киром Страмером. Накануне Владимир Путин заявил, что одобрение союзниками Киева ударов вглубь России будет расценено как «прямое участие стран НАТО в войне». После этих слов, рассказал посол в США Антонов, ему звонили американские экс-чиновники, которые спрашивали, что стоит за словами Путина.

США серьезно воспринимают предупреждение президента РФ Владимира Путина по поводу возможного разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь страны, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Когда он [Путин] начинает размахивать ядерным мечом, мы относимся к этому серьезно и постоянно отслеживаем такого рода активность. Он, очевидно, доказал свою способность к агрессии. Он доказал свою способность к эскалации за последние три года. Поэтому мы воспринимаем эти комментарии серьезно, но это не то, чего мы не слышали раньше», — заявил Кирби.

Он уточнил, что Вашингтон не менял подхода к ограничениям на применение Киевом оружия из США. При этом представитель Белого дома отметил, что у США «есть собственные расчеты, что отправлять на Украину, а что нет».

Отвечая на вопрос о том, верна ли распространяемая в СМИ информация, что президент США Джо Байден объявит о своем решении по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Кирби сказал следующее:

«Я бы не ожидал каких-либо серьезных заявлений по этому поводу в ходе обсуждений, особенно с нашей стороны».

В Госдепартаменте при этом отметили, что США не намерены вступать в конфликт.

«Мы дали ясно понять, что не намерены становиться участником конфликта на Украине, в том числе отправлять в страну свои вооруженные силы», — сказал представитель ведомства Мэттью Миллер.

Байден колеблется

Президент США 13 сентября проводит встречу с премьер-министром Британии Киром Страмером, где в том числе будет обсуждаться снятие ограничений для Украины на использование западного оружия для ударов вглубь России.

Байден готов дать соответствующее одобрение, писала New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

«Если президент одобрит этот шаг, он может помочь Украине удержать оборону после захвата российской территории, как это было во время ее внезапного вторжения в Курскую область России. Но господин Байден не решился разрешить Украине использовать американское оружие, особенно после предупреждений американских разведывательных служб о том, что Россия может ответить помощью Ирану в нацеливании на американские силы на Ближнем Востоке», — пишет New York Times.

При этом Байден «демонстрирует открытость в вопросе», передает CNN.

«В ходе дебатов в администрации Байдена некоторые чиновники, поддерживающие ослабление ограничений, противостоят другим, настроенным более скептически, опасающимся как риска эскалации, так и сомневающимся в полезности такого шага», — говорится в материале CNN.

О разрешении ВСУ бить вглубь РФ может быть объявлено во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Западные союзники объясняют активизацию обсуждения тем, что Иран, по их сведениям, якобы передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого.

Будет расценено как участие в войне

Владимир Путин накануне заявил, что Украина не сможет сама применять оружие большой дальности, поскольку полетные задания могут вносить только военнослужащие стран НАТО, а для ударов нужны данные со спутников ЕС и США.

«Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — заявил Путин.

Решение будет означать, что «европейские страны воюют с Россией», сказал Путин.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — пообещал глава государства.

Его позицию повторил на заседании Совета Безопасности по Украине постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить вину на Киев у наших западных коллег уже не получится», — предупредил Небензя.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после заявлений Путина ему звонили бывшие чиновники, которые спрашивали, что стоит за заявлениями президента на самом деле. По словам Антонова, он отвечал: «коллеги, не играйте с огнем».