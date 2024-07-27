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Главы МИД стран АСЕАН призвали к диалогу по урегулированию на Украине

Главы МИД стран АСЕАН призвали к «настоящему» диалогу по Украине

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Telegram-канал «Мария Захарова»

Министры иностранных дел стран АСЕАН призвали к «настоящему» диалогу по Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам 57-ой министерской встречи АСЕАН в Лаосе, передает РИА Новости.

В документе прописано, что в отношении Украины, как и в отношении всех стран, государства-участницы АСЕАН продолжают подтверждать уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности.

«Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного урегулирования конфликта», — добавили министры.

При этом главы МИД АСЕАН не стали упоминать в заявлении Россию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению (NHK) заявил, что до конца ноября 2024 года планирует составить план действий по достижению мира в республике.

24 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов вступить в диалог с Москвой по поводу завершения конфликта. По словам дипломата, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира.

Ранее в России ответили на заявления Киева о переговорах.

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