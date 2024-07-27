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Губернатор назвал условие восстановления дамбы челябинском Киолиме

Губернатор Текслер: восстановлению дамбы в челябинском Киолиме мешает погода

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Телеграм-канал «МЧС России»

Восстановлению дамбы в поселке Киолиме в Челябинской области мешает погода. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале администрации региона.

По словам чиновника, восстановительные работы можно будет начать после прекращения перелива воды через дамбу.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км оттуда, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей.

Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию 160 жителей из пострадавших районов.

Утром 27 июля сообщалось, что поселок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы.

Ранее жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу и спасли свои дома от затопления.

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