«Окружение заставит его сняться с выборов»: почему в США заговорили об отставке Байдена

Президент США Джо Байден переживает новый виток внимания СМИ к состоянию своего здоровья — в первую очередь умственных способностей. Обсуждают это не только консервативные медиа, традиционно симпатизирующие Республиканской партии, но и либеральные.

Аналитики CNN опасаются, что 81-летний Байден, который пытался отрицать проблемы с памятью из-за своего возраста, в итоге лишь усугубил их. The New York Times признает, что избиратели больше переживают за состояние политика, чем за его возможного конкурента в лице 77-летнего бывшего президента-республиканца Дональда Трампа. The Washington Post же отмечает встревоженность Демократической партии из-за обсуждения проблем Байдена.

Демократическая проблема

Сомнения в умственных способностях Байдена в США не новость. Оппоненты политика использовали против него еще в предвыборной кампании 2020 года, а затем и во время его президентства его многочисленные оговорки и курьезные ситуации, в том числе падения при подъеме по трапу самолета.

В этот раз масла в огонь подливает доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором глава Белого дома охарактеризован как «сострадательный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью». Такой вывод был сделан в рамках расследования истории с хранением в гараже Байдена правительственных бумаг, полученных им во время работы вице-президентом США. По решению Хёра, никакие обвинения американскому лидеру предъявлены не были. За два дня до его выхода вице-президент Камала Харрис заверила, что готова «служить своей стране и руководить».

Параллельно с повышенным вниманием СМИ к возрастным проблемам Байдена, опасения есть и у избирателей. По опросу Ipsos, 86% американцев назвали президента слишком старым для того, чтобы занимать свой пост еще один срок. Кроме того, рейтинг Байдена оставляет желать лучшего. Согласно исследованию YouGov, одобрение президента находится на отметке -13% — поддерживают политика 42%, обратной точки зрения придерживаются 55%.

В Белом доме пытаются снять все подозрения в отношении состояния главы государства. Как заявила пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер, у президента США «острый ум, и он контролирует ситуацию». Официально не отказывается от политика и Демократическая партия, где он фактически имеет статус единого кандидата в преддверии выборов.

Как пишет NBC News, у демократов уже нет времени для включения в гонку нового кандидата, и замена может состояться, только если президент сам решит прекратить кампанию . Предпосылок для этого пока нет. Команда Байдена, напротив, усилила борьбу за избирателей, и даже создала ему аккаунт в соцсети TikTok для привлечения молодежи(несмотря на запрет использования этого приложения для американских госслужащих из-за предполагаемых связей компании-разработчика с правительством Китая).

Что грозит Байдену

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что опасения у демократов по поводу Байдена все же есть и выйти из ситуации они могут по-разному. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, в Демпартии боятся, что президент США не дотянет до выборов или не сможет их выиграть из-за своего состояния.

«Проблема тут в том, что красиво заменить Байдена уже не получится. Времени нет. Праймериз в самом разгаре, и Байден победил в первых штатах. Все сроки для регистрации новых кандидатов уже прошли. Возможный вариант — это на партийном съезде в августе заставить Байдена объявить о том, что он не идет на выборы и передает всех своих делегатов, которые его поддержали на праймериз, кому-то другому», — пояснил эксперт.

Он добавил, что второй сценарий — это какой-то форс-мажор, например, если Байден будет на грани смерти. Дудаков отметил, что в такой ситуации ему на смену придет та же Харрис.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что руководство Демпартии и спонсоры хотят снять Байдена как минимум с предвыборной гонки и тут возможны три варианта развития событий.

«Во-первых, Байден может отказаться от участия в предвыборной кампании как президент Линдон Джонсон в марте 1968 года. Тогда это спровоцировало серьезную драку в Демократической партии за то, кто будет новым кандидатом. Такой сценарий будет самым оптимальным для демократов, потому что время до выборов еще есть, можно кого-то раскрутить и посмотреть конкурентоспособность разных претендентов», — указал эксперт.

Васильев заметил, что вторая возможность для демократов заключается в использовании 25-й поправки к конституции США, то есть отстранении Байдена через конгресс по согласованному обращению вице-президента и правительства. С точки зрения американиста, третьим сценарием тут будет так называемый силовой вариант, как в случае с 36-м президентом США Ричардом Никсоном.

«По сути, тогда главу Белого дома сняло его окружение. Они создали ситуацию, в которой Никсон был изолирован от принятия решений, сумев навязать ему отставку. С Байденом могут провернуть то же самое. Он действительно схватился за свой Овальный кабинет и ничего не хочет делать», — подчеркнул эксперт.