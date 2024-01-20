15 лет с инаугурации Обамы: будет ли в США новый темнокожий президент Политолог Васильев допустил победу Мишель Обамы на президентских выборах в США

20 января исполняется 15 лет со дня инаугурации первого темнокожего президента США — Барака Обамы. Ему удалось покинуть Белый дом с положительным рейтингом после двух полных сроков, чем могут похвастаться далеко не все его коллеги. 15 лет спустя в Америке — первый темнокожий вице-президент с самым низким рейтингом в истории, а предвыборная гонка сосредоточена на двух белых политиках преклонного возраста. Появится ли в США «второй Обама» и может ли им стать жена экс-президента Мишель — в материале «Газеты.Ru».

Первая инаугурация 44-го президента США Барака Обамы прошла 20 января 2009 года — ровно 15 лет назад. Его избрание стало историческим моментом, поскольку впервые темнокожий политик занял этот пост. 47-летний демократ мог похвастаться одними из самых лучших показателей одобрения среди своих предшественников. Опросы давали ему 67% одобрения на момент вступления в должность — больше стартовых показателей Билла Клинтона или Джорджа Буша-младшего.

Обама смог не только избраться на два срока, но и уйти со своего поста с положительным рейтингом в 59%. Его преемник, республиканец Дональд Трамп получил в районе 43% одобрения перед своим уходом из Белого дома в 2021 году, а Буш-младший обладал поддержкой лишь 26% американцев. Действующий президент США Джо Байден, который занимал пост вице-президента при Обаме, сам испытывает проблемы с популярностью — в 2023 году его рейтинг колебался на уровне 33-40%.

К слову, своей «правой рукой» нынешний глава Белого дома назначил женщину индийского и ямайского происхождения Камалу Харрис. Правда, первый темнокожий вице-президент США не помогает Байдену набрать очки. Рейтинг одобрения Харрис тоже невысок — в районе 36-37%. NBC назвал эти показатели худшими за все время исследований.

Появится ли в США второй темнокожий президент

Спустя 15 лет с инаугурации Обамы правящая демократическая команда, окрестившая себя защитником меньшинств, испытывает проблемы с популярностью, а ее кандидат в президенты — 81-летний белый Байден. К тому же наиболее вероятным соперником действующего президента США считается 77-летний Трамп, которого не раз обвиняли в расизме, ксенофобии и поддержке сторонников верховенства белых.

До выборов остается чуть меньше года, и сложно представить отказ демократов от Байдена как кандидата . Но иные сценарии, в том числе с участием темнокожих, в американском медиапространстве все же обсуждаются. В частности, на фоне риска потери части голосов меньшинств, в особенности афроамериканцев.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что в США есть предпосылки для появления второго темнокожего президента. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что такой шанс сохраняется, но, вероятно, в рамках предвыборной кампании 2028 года.

«Предпосылки для появления второго темнокожего президента в США всегда есть. Тем более, что демократы активно раскручивают BLM- (Black Lives Matter — «Жизни чернокожих имеют значение») повестку. Если будет возможность и появится такой кандидат, у него будут шансы на победу. Сейчас очевидного претендента назвать достаточно сложно», — пояснил эксперт.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что в текущей избирательной кампании может появиться темнокожий кандидат, способный выиграть выборы, но это зависит от Байдена.

«Что касается перспектив для появления второго темнокожего президента, то это, скорее всего, будет вопрос выборов 2028 года. Текущая кампания, вероятно, завершится встречей Байдена и Трампа.

Демократы полностью объединились вокруг действующего президента и не собираются обсуждать других кандидатов. Однако в рамках выборов 2024 года есть один возможный сценарий — Байден сложит с себя полномочия», — добавил эксперт.

Кто будет «новым Обамой»

Претендентов на звание второго темнокожего президента США в рамках текущей кампании было немало. За это звание были готовы побороться в основном республиканские политики, а не коллеги Обамы по Демократической партии. Среди них бизнесмен Вивек Рамасвами с индийскими корнями, афроамериканцы сенатор Тим Скотт и радиоведущий Ларри Элдер, а также мэр Майами Фрэнсис Суарес кубинского происхождения.

Неофициально в этом качестве называют и несколько политиков из демократов. Камалу Харрис, которая может получить пост президента в случае внезапного ухода Байдена, и бывшую первую леди Мишель Обаму. Последняя часто мелькает в СМИ как «темная лошадка» гонки и активно обсуждалась как вариант для демократов еще на выборах 2020 года. Во многом это обусловлено популярностью миссис Обамы в США — по рейтингу YouGov, 56% американцев одобряют ее деятельность.

close Мишель Обама во время съемок телешоу «Улица Сезам», 2013 год Мишель Обама в детстве Архивная фотография Барака Обамы и его супруги Мишель, опубликованная в инстаграме экс-президента США в честь дня рождения экс-первой леди 17 января 2019 года Мишель Обама, 2007 год Мишель Обама с мужем и детьми в парке развлечений во время предвыборной кампании Барака Обамы, штат Айова, США, 2007 год Полную галерею можно посмотреть

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С точки зрения политолога Малека Дудакова, наиболее очевидный вариант в текущей ситуации — это Камала Харрис . По его словам, в случае физической недееспособности Байдена она может занять пост президента.

«Харрис как раз станет первой женщиной и вторым темнокожим главой государства. Еще один вариант — это Мишель Обама, бывшая первая леди США. Ее перспективы не особо прослеживаются в 2024 году, поскольку уже достаточно поздно для замены Байдена. Однако как вариант она может участвовать в голосовании через четыре года. К выборам 2028 года, вероятно, у демократов среди претендентов будет немало представителей темнокожего электората», — считает эксперт.

Владимир Васильев из института США и Канады РАН отметил, что Харрис может стать лишь технически вторым темнокожим президентом, но если уход Байдена случится до выборов, демократы сделают ставку на другого претендента.

«У демократов откроется конкурс за место кандидата, и, вероятно, партия сделает ставку на другую фигуру. Очень часто говорят, что эту роль может сыграть Мишель Обама. Она в той или иной форме может принять участие в выборах и получить номинацию от Демократической партии на летнем съезде. Не исключено, что в такой ситуации ее противником от республиканцев будет уже не Трамп, а другой кандидат.

Вполне возможно, что Мишель Обама сможет выиграть выборы. То есть стать полноценно вторым темнокожим президентом США», — отметил эксперт.

Что нужно для победы

Обама смог прийти к власти в США благодаря серии обстоятельств, которые ему удалось использовать в свою пользу. В частности, мирового финансового кризиса и поддержки продолжения войны в Ираке республиканцами. Что может помочь новому темнокожему политику прийти к власти, вопрос сложный.

«Сложно прогнозировать, что будет, к примеру, через четыре года. Возможно, у республиканцев будет все плохо, и Мишель Обама победит как кандидат демократов. Или же у республиканцев, наоборот, все будет хорошо, и она проиграет», — отметил американист Малек Дудаков.

По словам Владимира Васильева из Института США и Канады РАН, многое зависит от ситуации вокруг Трампа, который сталкивается с уголовными обвинениями и попытками снять его с выборов, в том числе на уровне демократических штатов.

«Многое зависит от того, как сложится судьба Трампа — будет ли он снят с выборов. Ситуация остается запутанной. Она может породить очень серьезный кризис электорального процесса, и как Америка будет из этого выходить — неизвестно. Трамп уже предупредил, что если будут попытки снять его с выборов или лишить его возможности участвовать, то он вполне может призвать своих сторонников к массовым беспорядкам. А тогда то, что произошло вокруг Капитолия в январе 2021-го, будет по всей Америке. Это чревато дестабилизацией и постановкой страны на грань внутреннего конфликта», — подчеркнул эксперт.