«Способна руководить»: Камала Харрис готова сменить Джо Байдена

На фоне публичных оговорок президента Джо Байдена и проблем политика с памятью в США открыто говорят о его замене вице-президентом Камалой Харрис. Она косвенно признала, что согласна на это. И подчеркнула, что готова «служить» американцам, и никто не может усомниться в ее способности выполнить свою работу (в отличие от сомнений в компетентности Байдена).

Камала Харрис заявила, что готова «служить» своей стране, пока в адрес Джо Байдена все больше критики из-за его пожилого возраста и странного поведения, пишет американская газета The Wall Street Journal. Об этом она сообщила журналистам во время рабочего полета на самолете в начале прошлой недели.

«Я готова служить. В этом нет никаких сомнений», — заявила Харрис.

Так она «прямо» ответила на «деликатный» вопрос, не должна ли она на фоне опасений из-за Байдена убедить избирателей в своей способности «служить» стране, уточняет газета. Вице-президент подчеркнула, что каждый, кто наблюдает за ее работой, «полностью осознает ее способность руководить». Более открыто мысль, что Харрис при необходимости заменит Байдена, не прозвучала. Сейчас Харрис 59 лет, Байдену — 81.

О выходе Харрис на первый план говорили и раньше, но «тихо». Сейчас же американская политическая верхушка обсуждает это открыто, пишет WSJ.

В последние месяцы роль Камалы Харрис становится все заметнее. Так, она стала ведущим представителем администрации президента по правам на аборты и была назначена ответственной за новое управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Вице-президент также активно участвует в остающемся на первом плане урегулировании конфликта в секторе Газа.

Харрис сделала заявление о готовности «служить» за два дня до выхода громкого доклада специального прокурора США Роберта Гура, который прямо признал ментальные проблемы президента. Прокурор год расследовал ситуацию с секретными документами, которые Байден против правил безопасности вывез из Белого дома, еще когда был вице-президентом, и хранил у себя в офисе.

Гур решил не выдвигать обвинений против американского лидера, потому что присяжные на суде могли обоснованно посчитать его просто «симпатичным пожилым человеком с плохой памятью» и оправдать. Ум Байдена, по оценке прокурора, действительно «затуманен» и «серьезно ограничен». Даже когда политик говорил с командой прокурора, то не мог вспомнить, например, в какие точно годы был вице-президентом, и другие важные события его политической карьеры.

Сам Байден и его адвокаты резко выступили против отчета прокурора, посчитав некоторые формулировки недопустимыми. В частности, президент возмутился из-за упоминания о том, что он «в течение нескольких лет» не мог вспомнить, когда именно умер его старший сын. «Как, черт возьми, он смеет поднимать этот вопрос?! Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я про себя подумал, что это не их чертово дело. Мне не нужно, чтобы кто-то напоминал мне, когда он скончался», — заявил Джо Байден. При этом во время того же выступления, когда он это сказал, политик спутал президента Египта с президентом Мексики, отмечает ABC News.

Что говорят врачи

Бывший врач Белого дома, республиканец Ронни Джексон осенью отмечал, что состояние Байдена быстро ухудшается.

«Я ухаживал за тремя президентами..., поэтому не понаслышке знаю, что значит быть главнокомандующим и главой государства. Это изнурительная работа, как морально, так и физически. Этот человек не сможет выполнить эту работу. Он доказывал нам каждый божий день, что не может выполнять эту работу, но дальше будет только хуже», — говорил специалист.

Джексон уточнил, что у Байдена, вероятно, не болезнь Альцгеймера или деменция, а обычные возрастные «когнитивные проблемы». «Он шаркает при ходьбе, невнятно говорит, забывает, где находится, что делает, не может вспомнить имена, даты — это не тот, кто должен контролировать ядерные коды и нашу судьбу за рубежом», — резюмировал врач.

«Что-то не так, и даже если это незначительно, это необходимо объяснить общественности. Лошадь вышла из сарая (американская пословица о том, что тайное становится явным — прим. ред.). Мало того, что [у Байдена] есть некоторая степень недуга, он еще и откладывает предоставление объективных доказательств [на счет своего здоровья]», — возмущен врач первичной медико-санитарной помощи в доме престарелых в Бронксе доктор Стюарт Фишер.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что по оценке действующих врачей Белого дома ум Байдена в порядке. Правительственный врач Кевин О'Коннор, с ее слов, сказал, что ежедневные действия президента показывают, что он «очень активен и понимает, что происходит». Сама Жан-Пьер заявила, что у президента «острый ум», и она не сомневается в его умственных способностях, так как провела с ним «бессчетные часы». Как доказательство она отметила, что Байден быстро и иронично отвечает на неожиданные вопросы СМИ. «Но опять же, я не врач», - добавил пресс-секретарь.