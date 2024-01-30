«Цугцванг для Байдена»: пойдут ли США на войну с Ираном Политолог Блохин назвал самоубийством для США полномасштабную войну с Ираном

Гибель американских военных при ударе по базе в Сирии привела к скачку напряженности между США и Ираном. В Белом доме уверяют, что не хотят «широкой войны» с Тегераном, но вынуждены ответить. По мнению СМИ, Вашингтон может пойти на разные меры: от атак на проиранские силы в других странах до тайной операции в исламской республике. При этом внутри США призывают «ударить по Ирану». Чем грозит американо-иранское обострение и есть ли риск полномасштабной войны — в материале «Газеты.Ru».

Власти Ирана не имеют отношения к нападениям на силы США в Ираке и Сирии, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. По его словам, Вашингтон неоправданно обвиняет Тегеран в причастности к атакам боевиков.

«Нет ни одной группировки, действующей в Ираке или Сирии, которая была бы связана, находилась бы под контролем или действовала бы в интересах Исламской Республики Иран. В связи с этим Иран не несет ответственности за действия каких-либо лиц или группировок в регионе», — отметил Иравани.

Заявление иранского постпреда появилось на фоне серии материалов в западных СМИ о том, что президент США Джо Байден поручил проработать ответные меры после атак на американские силы на Ближнем Востоке, за которыми якобы стоит Тегеран. Нападения шиитских боевиков с использованием беспилотников и ракет начались в ответ на помощь Вашингтона Израилю, который с октября 2023 года ведет военную операцию в секторе Газа.

Ситуация ухудшилась 27 января, когда очередная атака дрона на базу США на сирийско-иорданской границе впервые привела к гибели трех американских военных. Кроме того, в результате нападения пострадали еще 40 солдат. После инцидента координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не хочет «более широкой войны с Ираном», но должен будет ответить.

Три варианта Байдена

Официально руководство США все еще не определилось с характером ответных мер. В СМИ же обсуждаются несколько возможных сценариев.

Sky News утверждает, что Байден в ближайшее время санкционирует удары США в ответ на атаку проиранских боевиков. По информации Politico, США могут ударить по иранским военным в Ираке и Сирии или атаковать иранские военно-морские объекты в Персидском заливе. В то же время агентство Bloomberg называло возможным ответом на атаку тайную операцию против Ирана, за которую Вашингтон не возьмет ответственность, но пошлет «четкий сигнал».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, нападение на базу не может быть оставлено без ответа, так как стало демонстративной пощечиной для США.

«Ни о какой сухопутной операции, вероятно, речи идти не будет. У американцев и так есть чем заняться, в частности на фоне конфликта на Украине и войны Израиля с ХАМАС. Кроме того, внимание Вашингтона смещается в Азиатско-тихоокеанский регион, где его главным противником выступает Китай.

В таких условиях, скорее всего, ответ США будет заключаться в каких-то ограниченных ударах по иранской или йеменской инфраструктуре. К примеру, с помощью крылатых ракет большой дальности Tomahawk», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что для Байдена нынешняя ситуация — цугцванг (принуждение к ходу. — «Газета.Ru»), как в шахматах. По его словам, хорошего варианта тут нет, и американскому президенту придется выбирать из плохих.

«Во-первых, это может быть очередная атака на проиранские силы в Ираке и Сирии, что наиболее вероятно. После этого, скорее всего, их ждет новое нападение на американские базы. Во-вторых, организация некой диверсионной операции внутри Ирана . Теоретически это возможно, но вряд ли Вашингтон пойдет на такой риск, поскольку Тегеран имеет множество рычагов для ответных мер. В-третьих, введение санкций , но новые ограничительные меры могут нанести вред самому Западу», — добавил эксперт.

Внутреннее давление

Иранский вопрос в американском медиапространстве гораздо шире, чем просто обсуждение атак на базу США боевиков, которые якобы поддерживаются Тегераном. Консервативные СМИ и политики, преимущественно республиканцы, увязывают с Ираном большинство инцидентов на Ближнем Востоке. В частности, нападение ХАМАС на Израиль, послужившее причиной для запуска израильской операции в Газе, или атаки йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Все эти вопросы используются против Байдена на фоне приближения президентских выборов, где политик-демократ собирается побороться за свое переизбрание. Отдельное внимание уделяется тому, что нынешняя администрация президента работала над возрождением ядерной сделки с Ираном и даже пошла на ряд послаблений, разблокировав часть активов Тегерана.

Инцидент с гибелью американских солдат усилил нападки на президента США и привел к появлению требований серьезного ответа. К примеру, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал «ударить по Ирану», причем «сильно». А бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон потребовал «непропорциональных атак» в ответ на смерти военных. При этом The Wall Street Journal пишет, что удар непосредственно по территории Ирана был бы беспрецедентным шагом для Байдена.

Ждать ли войну США с Ираном

Как заявил бывший руководитель аппарата ЦРУ и Пентагона Джереми Баш, ситуация вокруг Ирана показывает, что меры сдерживания США не были восприняты должным образом. По его мнению, в таких условиях эскалация конфликта неизбежна.

С точки зрения Константина Блохина из Центра исследований проблем безопасности РАН, стороны вряд ли дойдут до полномасштабной войны, так как это не соответствует интересам президента США.

«Перед выборами отправлять воинский контингент в Иран он не станет. Вероятно, тут потребуется более 300 тыс. солдат. В итоге ни о какой широкомасштабной войне не может быть и речи. США распыляются на Украину, Израиль и азиатский регион, отправлять силы еще в Иран — самоубийство», — отметил эксперт.

В то же время политолог Малек Дудаков указал, что риск войны между США и Ираном всегда сохраняется. Однако, на его взгляд, в нынешней ситуации такое развитие событий все же будет маловероятным.

«Байден сделает все, чтобы не доводить ситуацию до горячей фазы. Он понимает, что это будет иметь очень плохие последствия для США», — подчеркнул эксперт.