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Болтон призвал к «непропорциональным ударам» по Ирану после атаки военной базы США

Болтон призвал к непропорциональным ударам по Ирану на фоне атаки на базу США

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Global Look Press

Бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон призвал к «непропорциональным ударам» по территории Ирана после атаки на базу Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании. Его слова приводит NewsNation.

С точки зрения Болтона, США следует «причинить достаточно боли Ирану», чтобы гарантировать, что Тегеран больше не будет совершать попыток нападения на американские войска.

«Чтобы внести ясность, я не думаю, что это должно быть соразмерным. Я считаю, что это должно быть непропорционально. Вот как вы создаете сдерживание в сознании вашего противника, что цена нападения на наши силы для него настолько высока, что он не будет делать это снова», — сказал он.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее в Белом доме пообещали ответ на атаки своих военных на Ближнем Востоке.

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