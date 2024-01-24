Приднестровье, Тайвань и Балтийское море: где ждать войн и конфликтов в 2024 году Сенатор Пушков допустил рост напряженности вокруг Калининграда в 2024 году

В 2023 году мир увидел сразу несколько новых конфликтов. В результате войны Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана, а армия Израиля превратила в руины целые кварталы в Газе. К 2024 году напряженность в мире продолжает расти. Растут и опасения по поводу Тайваня, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. За какими «горячими точками» следить в новом году, разбиралась «Газета.Ru».

Военные конфликты в мире не редкость, они возникают в различных местах и формах по всему земному шару. В последнее время наибольшее внимание привлекают два противостояния: украинский кризис и израильско-палестинская война. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась в 2023 году после нападения группировки ХАМАС на территорию Израиля. Атака спровоцировала ответ в виде масштабной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Значительная часть одноименного города на севере анклава была полностью разрушена авиаударами.

Палестина — лишь одна из новых горячих точек, появившихся за год на мировой карте. Другие — война в Судане, перевороты в Габоне и Нигере, боевые действия в Нагорном Карабахе, завершившиеся победой Азербайджана и расформированием непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По подсчетам британского Международного института стратегических исследований, в 2023 году в мире произошло как минимум 183 региональных конфликта — это наиболее высокий показатель за последние 30 лет .

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Угроза на трех континентах

С наступлением 2024 года мало у кого есть ощущение, что ситуация может пойти в позитивную сторону. Напротив, появляется все больше опасений по поводу новых конфликтов. Обозреватель The Times Роджер Бойс не исключает, что мир ждет еще один вызов — война на Тайване.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что остров, который Китай считает своей частью, может превратиться в горячую точку в 2024 году, но далеко не он один. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что новое противостояние может возникнуть в Латинской Америке и на Корейском полуострове .

«Конфликт Венесуэлы и Гайаны, появившийся внезапно, может войти в этот список. Пока он находится в латентном состоянии, но риски есть. Кроме того, горячей точкой может стать Корея и Китай с Тайванем. Вероятность эскалации в этих местах не равна нулю. Какой конфликт возможен в большей степени, сказать трудно», — пояснил эксперт.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов считает, что список можно дополнить Африкой и Ближним Востоком. По его мнению, в Африке «это может произойти, где угодно». Например, в зоне Сахеля — в Чаде, Буркино-Фасо и Мали. Или на Африканском роге — в Сомали, Эфиопии и Эритрее.

«Наиболее опасная ситуация, скорее всего, на Ближнем Востоке. Речь идет о возможном противостоянии между Израилем и Ираном. Это опасный момент, по крайней мере, на первую половину 2024 года», — добавил эксперт.

Опасность для России и Европы

Беспокойство вокруг Тайваня продолжается уже не первый год. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, напряженность в регионе лишь усиливается, в том числе после январских президентских выборов на острове (На пост главы администрации Тайваня был избран Лай Циндэ, выступающий за дальнейшее сближение с США).

«Это латентная горячая точка уже давно, и напряжение вокруг Тайваня не стихает.

Во-вторых, в случае негативного развития событий таким местом (местом военного конфликта. — прим. ред.) может стать Приднестровье. Вокруг региона наблюдается активность молдавских властей и, насколько можно судить на фоне укрепления отношения Кишинева и НАТО, альянс к нему присматривается.

В-третьих, если кризис на Ближнем Востоке выйдет за пределы израильско-палестинского конфликта и перейдет на Ливан с Ираном, то это также может стать горячей точкой», — заявил сенатор.

Он отметил, что Тайвань, Ближний Восток и Приднестровье — три наиболее актуальных потенциальных горячих точки.

Пушков уточнил, что есть еще один момент, который маловероятен, но затрагивает непосредственно Россию.

«В НАТО постоянно обсуждают и, надо полагать, планируют определенные действия по укреплению своего военного присутствия на территориях стран альянса, соседствующих с Калининградом и связанных с акваторией Балтийского моря. Я не вижу, чтобы в ближайшее время там мог возникнуть полноценный кризис, но некоторые маневры со стороны НАТО вокруг этого идут, и мы должны принимать их во внимание. Я бы это назвал маловероятной горячей точкой, но если альянс продолжит свою линию, то в Балтийском регионе может возникнуть серьезная напряженность», — резюмировал сенатор.