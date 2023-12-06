Выстрел в голову. Экс-депутата Рады Киву убили после его обращения к Зеленскому СК возбудил уголовное дело после убийства экс-депутата Верховной рады Кивы

В Подмосковье выстрелом в голову убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива, перед началом СВО, перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что «такая судьба постигнет и других предателей». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Убийство экс-депутата

Тело украинского политика Ильи Кивы было обнаружено в снегу на территории парковой зоны отеля Велич в деревне Супонево Одинцовского района, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным источников РЕН ТВ, Киву нашла работница отеля, которая и вызвала полицию.

Лежащего на земле политика обнаружили около 15.00, уточняет Telegram-канал Shot. На место вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли реанимировать экс-нардепа и констатировали его смерть.

По предварительной информации, Киве выстрелили в голову. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Управление СК России по Московской области уже возбудило уголовное дело по факту убийства (ст.105 УК РФ). «Неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива», — говорится в сообщении следователей.

Операция СБУ?

Издания «Суспильне», «Громадське» и «Украинская правда», а также агентство Reuters сообщают, что за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Укрианы. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждают также источники УНИАН.

Официально СБУ пока не заявляла о причастности к убийству Кивы.

Косвенно версию о причастности Киева к убийству подтверждает заявление официального представителя главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

«Да, можем подтвердить, что Кива — все. И такая судьба постигнет других предателей Украины», — цитирует Андрея Юсова «РБК-Украина».

Политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что бывшего депутата Рады Илью Киву могли убить по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, беглому депутату могли «отомстить» глава ГУР Кирилл Буданов или бывший начальник Кивы — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Во-первых, ему мог отомстить [начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл] Буданов. Потому что Кива заявлял о том, что Буданов умер, и так далее», — подчеркнул Марков.

Кроме того, Киве мог отомстить Арсен Аваков, который, будучи главой МВД, включил депутата в избирательный список Виктора Медведчука «для гарантии своего человека», но Медведчук «его перекупил».

«Просто могли по приказу Зеленского его убить. Потому что Зеленский утверждает списки жертв всех терактов основных. Плюс, он [Кива] бизнесом занимался таким, с криминальными оттенками», — озвучил Марков третью версию.

При этом он не исключил, что Кива мог погибнуть в результате несчастного случая или из-за проблем со здоровьем. «Теоретически может быть, но он молодой, спортивный», — предположил политолог, еще до того, как стало известно об обстоятельствах гибели экс-нардепа.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил «Газете.Ru», что ему известны подробности гибели Кивы, но раскрывать их не стал.

«Подробности у меня есть, но я не имею права их сообщать», — сказал Царев.

Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц уверен, что за убийством Кивы стоит Украина. «Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таковым и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался», — говорится в посте журналиста.

Последний пост

Последняя запись в Telegram-канале Кивы посвящена президенту Украины: он призывает Зеленского покончить с собой.

«Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан», — пишет бывший парламентарий.

По его словам, глава Украины переживает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США его «просто ликвидируют». Кива советует Зеленскому «забрать все проблемы с собой» и закрыть вопрос.

Карьера, эмиграция, уголовное дело

До прихода в политику Илья Кива работал чиновником и полицейским. Известность получил после событий на Майдане в 2014 году. Был народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

С 2017 по 2019 год был лидером Социалистической партии Украины. Кроме того, занимал пост экс-советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В конце января 2022 года Кива перебрался сначала в Испанию, а затем в Россию. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия ВС РФ. В апреле бывший депутат обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве. В том же месяце Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

В прошлом месяце Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы, признав виновным в призывах «к агрессивной войне» и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики.