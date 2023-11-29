Не знал, что нарушает закон: бойца ЧВК «Вагнер» посадили в Казахстане Суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к почти 7 годам за бои под Бахмутом

Казахстанский суд приговорил ветерана ЧВК «Вагнер» почти к 7 годам колонии за участие в боях на Украине. Наемник заявил, что юрист ЧВК гарантировал ему безопасность с точки зрения законов, поскольку на Украине идет не война, а специальная военная операция. Казахстанец был ранен под Бахмутом, все заработанные деньги у него конфисковали по решению суда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Наемника из Казахстана приговорили к 6,8 года заключения в колонии общего режима, сообщил областной суд Караганды. Это ровно столько, сколько запрашивало обвинение.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 170 УК Казахстана — участие в вооруженном конфликте или иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства. Максимальный срок по этой статье — 10 лет, но осужденный раскаялся, и судья счел это смягчающим обстоятельством.

Речь идет о 34-летнем карагандинце Алексее Шомполове, уточняет издание press.kz. Он родился в Красноярском крае России, но имеет гражданство Казахстана, жил в селе Топар Карагандинской области. Суд установил, что Шомполов узнал о возможности служить в ЧВК «Вагнер» через социальную сеть «ВКонтакте». За «хорошее денежное вознаграждение» мужчина согласился завербоваться в наемники и отправиться на Украину.

Контракт с ЧВК казахстанец подписал в апреле 2023 года, ему полагалась ежемесячная зарплата в 240 тыс. рублей, отмечает press.kz. Шомполов прошел военную подготовку в России и получил позывной Зубрак (зубраком в сельском хозяйстве называют вид овец). В конце апреля бойца перебросили под Бахмут (Артемовск), где он воевал с 24 апреля по 13 мая в составе артиллерийской группы. Находясь под обстрелом, получил ранение правого локтевого сустава. Шомполова госпитализировали в больницу Луганска и выплатили компенсацию в 235 тыс. рублей. Все деньги, которые казахстанец получил от ЧВК, суд позже конфисковал.

После выписки Шомполов вернулся домой, где его задержали за наемничество. В свое оправдание мужчина заявил, что юрист ЧВК «Вагнер» при заключении контракта уверял, что «он не нарушает законов другой страны, так как на Украине ведется не война, а проводится специальная операция по освобождению мирного населения».

Это не первое уголовное дело в Казахстане против участников СВО. В апреле казахстанский Комитет национальной безопасности сообщил о расследовании десяти уголовных дел по фактам участия казахстанцев в боевых действиях на территории Украины. На чьей стороне сражались подозреваемые, ведомство не уточнило.

Президент России Владимир Путин в мае облегчил получение российского гражданства для иностранцев, которые идут на СВО по контракту. Теперь им достаточно заключить контракт минимум на год. Упрощенной процедурой получения гражданства после этого также могут воспользоваться родственники контрактника (дети, супруги и родители). В конце ноября российские паспорта за службу по контракту на Украине получили казахстанец Павел Конторбаев и его жена.