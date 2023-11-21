«Он служил полгода»: помилованный сатанист-каннибал из Ярославля вернулся домой с СВО

Последний участник ярославской секты сатанистов, которая убивала и ела людей, вышел на свободу. Николай «Граф» Оголобяк должен был сидеть еще несколько лет, но записался добровольцем на Украину и вернулся домой после ранения. В своей секте он считался «воином» и отвечал за убийства.

Дело ярославских сатанистов прогремело на всю страну в начале двухтысячных. К моменту задержания они успели зверски убить четырех человек. В секте было восемь участников, самый большой срок получил как раз Оголобяк, поскольку на тот момент был единственным совершеннолетним. Спустя 13 лет после приговора 33-летний бывший сатанист живет дома с матерью и восстанавливается после ранения, рассказал его отец Николай. Об этом сообщает 76.RU.

«Он служил там [на Украине] полгода в «Шторм Z». <...> Он после ранения инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО его вряд ли снова возьмут», — уточнил Оголобяк-старший.

Что известно о подразделении «Шторм Z» Минобороны сообщало о существовании штурмовых отрядов «Шторм», которые отправляют на самые сложные и укрепленные участки обороны ВСУ. Источник 76.RU говорил, что основа отрядов набирается из заключенных, но кроме них в составе есть и обычные добровольцы.

Жители Ярославля видели на улицах человека, похожего на осужденного сатаниста, писал ранее местный филиал газеты «Московский комсомолец». По информации издания, он ходит полностью в черной одежде и постоянно пьяный. Однако отец Оголобяка назвал это «чушью». «Ни за какой Волгой он не гулял, в черном не ходит, водку не пьет», — лаконично прокомментировал мужчина.

Он добавил, что его сын приехал в родной город 2 ноября и живет с матерью в Дзержинском районе. Родители «Графа» в разводе.

«Болезненный вопрос»

Оголобяк не мог служить в частях, которые относятся к ВС России, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он объяснил, что по указу президента РФ Владимира Путина, пойти добровольцами по контракту могут только те, кто не совершал тяжкого уголовного преступления.

Депутат Максим Иванов, в свою очередь, сообщил «Газете.Ru», что нужно пересмотреть критерии заключения контрактов с заключенными. Член Госдумы назвал ситуацию «болезненной».

«Когда проходит амнистия, там четко прописано, кто может быть освобожден по амнистии, осужденные по каким статьям. А здесь у нас за особо тяжкие преступления люди заключают контракт и через шесть месяцев получают помилование, приходят домой. Плюс [их после возвращения] на учет надо ставить в диспансеры психоневрологические», — сказал он.

Убивали людей и животных, ели тела: чем занималась ярославская секта

Секту сатанистов создал в 2006 году 15-летний ярославец Константин «Клык» Баранов. Он нашел шестерых друзей по мрачному увлечению и несколько лет компания развлекалась осквернением могил и кровавыми ритуалами с жертвами-животными. 17-летний Оголобяк стал одним из первых членов банды, хотя прежде увлекался спортом и работал в православном храме («что-то там ремонтировал», со слов его матери). На пустыре недалеко от кладбища и дома Оголобяка подростки убивали собак и кошек, посвящали друг друга их кровью, привязывали трупы к перевернутому кресту.

Все изменилось, когда в компании появилась первая девушка. В 2008 году глава провинциальных сатанистов влюбился в Ксению Ковалеву. Следствие предполагало, что на убийства людей Баранов решился именно из-за своей пассии. Сектанты привели в гости к Оголобяку двух студенток-готок из местного колледжа, напоили их, а затем проводили на свой излюбленный пустырь и расчленили. Одну из жертв убил Оголобяк, он же отрезал ей голову. Всего на телах студенток экспертиза суммарно найдет более 150 ран. Более того, во время ритуала подростки зажарили на костре и съели части тел погибших (сердце и грудь).

Позже в том же году сатанисты нашли последнего единомышленника (таким образом, их стало восемь человек) и новых жертв. На этот раз под руку дьяволопоклонникам попалась молодая пара, парень с девушкой, которую они также зазвали в гости к Оголобяку. По проверенной схеме гостей напоили, привели на пустырь, убили и расчленили. По словам членов секты, Оголобяк во время убийства парня нанес тому 666 ударов.

«По показанием свидетелей, когда убивали ..., Граф Оголобяк вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанес 666», — вспоминала прокурор Елена Смирнова.

Как установило следствие, в банде у каждого была своя роль. Оголобяк считался «воином», который первым бросался на жертв и пытался перерезать им горло.

Пропавших не сразу хватились, но когда родители обратились в полицию, убийц быстро нашли. В 2010 году суд вынес приговор: Оголобяк получил 20 лет колонии строгого режима, двое других участников, включая создателя секты, 10 лет общего режима (по действующим тогда законам, 10 лет — это максимальный срок для несовершеннолетнего, независимо от тяжести преступления). Еще одному члену банды дали 9 лет общего, другому 2 года колонии-поселения (не участвовал непосредственно в убийствах), а третьего признали невменяемым. Любовь главы секты, Ковалеву, изначально приговорили к 8 годам исправительной колонии, но уже вскоре освободили, поскольку у нее нашли рак.