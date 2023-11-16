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В России возбудили дела против сотен наемников из 44 стран

СК РФ возбудил дела против 523 наемников из 44 стран в рядах ВСУ

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Максим Блинов/РИА Новости

Свыше 500 воевавших на стороне Украины иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в России. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В настоящее время уголовное преследование осуществляется в отношении 523 иностранцев из 44 государств. В качестве обвиняемых (…) заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран», — пояснили в СК РФ.

В сообщении уточняется, что по ст. 359 ч. 3 УК РФ (наемничество) в международный розыск объявлены 39 человек, а 16 обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в Следственном комитете рассказали о передаче в суд более 180 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых, в частности, в жестоком обращении с гражданским населением. По 140 из них уже вынесены обвинительные приговоры, виновным назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока.

15 ноября сообщалось, что российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. Бойцы направлялись менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

Ранее в России осудили мужчину за порчу плакатов с героями СВО.

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