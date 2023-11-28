«Цели завоевать Украину не ставили»: Мединский заявил, что Киев упустил шанс закончить конфликт Мединский заявил, что мирный договор с Москвой спас бы Украине сотни тысяч жизней

Если бы Киев пошел на мир с Москвой на переговорах 2022 года, он бы сохранил множество жизней собственных людей, считает бывший глава российских переговорщиков Владимир Мединский. На тех переговорах Россия требовала, чтобы Украина обязалась не вступать в НАТО и признала потерю Крыма и Донбасса. Украинская сторона ранее заявила, что отказаться от перемирия Киев подтолкнули, в том числе, западные союзники.

Киев спас бы сотни тысяч своих военных, если бы подписал перемирие с Москвой на переговорах 2022 года в Стамбуле, заявил помощник президента России Мединский, передает ТАСС. На тех переговорах он возглавлял российскую делегацию.

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но [президент Украины Владимир] Зеленский выбрал войну», — считает Мединский.

Так помощник президента прокомментировал высказывания бывшего главы украинских переговорщиков Давида Арахамии. Тот 24 ноября рассказал в интервью телеканалу «1+1», что отказаться от мира с Россией Украину сподвиг занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

«Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними [с Россией] ничего подписывать — и давайте будем просто воевать», — поделился украинский политик.

Мединский отметил, что на решение Украины повлияла не одна Великобритания. В ситуацию вмешались и США.

«Когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные «хозяева» — насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона», — уточнил помощник президента. По мнению Мединского, слова Арахамии можно трактовать как признание Киева в собственной политической несамостоятельности — Украиной управляют извне.

Помощник президента также отметил, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. А вот Зеленский, как указал Мединский, «не хочет мира» и «принял какой-то закон или указ о невозможности ведения переговоров с Россией». В октябре 2022-го украинский президент подписал указ, который констатирует «невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным».

Бывший глава российской делегации добавил, что сейчас Россия может подписать мир с Украиной «при полном выполнении целей и задач СВО». Он уточнил, что на переговорах весной 2022 года Москва требовала, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО, признала Крым российским, а Донбасс независимым. Кроме того, российская сторона выдвинула «большой ряд гуманитарных требований», в том числе по защите русскоязычного населения Донбасса.

Среди российских целей никогда не было идеи завоевать Украину, отдельно подчеркнул Мединский.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал он. Политик добавил, что у России и Украины общее историческое будущее, и от этого «никуда не деться».

Что сказал о переговорах с Россией Арахамия

Бывший глава украинских переговорщиков заявил, что главным для российской стороны был отказ Киева от вступления в НАТО.

«Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы ... дадим обязательства, что не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное — косметические и политические «приправки» о денацификации, русском язычном населении и бла-бла-бла», — сказал Арахамия на украинском телевидение.

На вопрос, почему Киев не пошел на это, политик пояснил, что отказ от присоединения к НАТО противоречит украинской Конституции. Кроме того, у Украины не было доверия, что Москва выполнит свою часть обязательств. Западные союзники, по его словам, посоветовали Киеву «не идти в эфемерные гарантии безопасности» с Россией.

Сейчас, как рассказал Арахамия, все военное-политическое руководство Украины выступает за продолжение боевых действий. При этом «ни у кого в стране» до сих пор нет военного плана на следующий год. Позиция украинских властей, по мнению Арахамии, связана с тем, что положение страны слишком плохое, и украинское общество не примет перемирие на текущих условиях.

Россия со своей стороны сразу же сядет за стол переговоров, если Украина на них согласится, считает политик. Он отметил, что из-за больших разногласий как в народе, так и в украинском парламенте любые договоренности с Москвой придется проводить через референдум.