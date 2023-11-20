Финляндия готовится закрыть границу с РФ. МИД России вызвал финского посла

Россия заявила протест финскому послу в связи решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе. В Кремле действия соседней страны назвали вызывающими сожаление и указали, что Москва вряд ли сможет повлиять на ситуацию, так как между странами «нет диалога». Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Россия якобы намеренно пропускает мигрантов в Финляндию. Тем временем Хельсинки изучает возможность полного закрытия границы с РФ, пишет Iltalehti. Подробнее о кризисе на границе — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Представители министерства 20 ноября провели встречу с главой дипмиссии Финляндии и заявили ему протест, поскольку закрыты оказались наиболее активно использовавшиеся КПП.

«Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежищ на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения», — говорится в публикации.

Ведомство заявило, что решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан. В МИД РФ назвали действия Хельсинки поспешными и указали, что финское правительство не провело предварительных консультаций с Москвой.

Ситуацию оценили в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга осудил решение финских властей закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с РФ.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении...

мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны. К сожалению, ситуация такая», – сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Россия вряд ли сможет повлиять на ситуацию, так как сейчас между странами «нет диалога» и эта инициатива исходила не от Москвы.

Кроме этого, Песков опроверг обвинения в том, что российские пограничники якобы способствуют миграционному наплыву в Финляндию. Финские власти утверждают, что госслужащие РФ пускают иностранцев к финской границе и не выпускают обратно:

«Подобные обвинения мы не принимаем. Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции. <...> Если пытаются найти какие-то надуманные причины, опять же здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Полное закрытие границ

Финская газета газета Iltalehti со ссылкой на источники пишет, что страна готова немедленно закрыть восточную границу. Такое решение может вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября.

Решение о закрытии сухопутной границы будут принимать на правительственном совете, после этого потребуются сутки для осуществления плана, однако 20 ноября правительственный совет не собирался.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в разговоре с журналистами допустил, что власти Финляндии могут полностью закрыть границу.

«Мне трудно прокомментировать то, что еще не произошло. Но судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии», — цитирует его РИА Новости.

Замглавы МИД добавил, что возможные ответные меры будут соотнесены с национальными интересами России.

Уже закрытые КПП

На российско-финской границе девять КПП. Четыре из них — Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра — были закрыты в ночь с 17 на 18 ноября до 18 февраля 2024 года из-за наплыва мигрантов. Reuters пишет, что именно эти пункты пользуются наибольшей популярностью.

Также временно закрыли КПП Вартиус, сообщает Itlalehti. Незадолго до принятия этого решения 67 иностранцев попросили у Финляндии предоставления им убежища. Кроме этого, пограничникам пришлось принять еще 20 человек, которые подъехали к пункту в момент его закрытия. Они были на велосипедах.

По словам финских пограничников, Россия отказалась принимать их обратно, хотя это предусмотрено в соглашении. По этой причине Вартиус закрыли.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо утверждает, что Россия виновата в финском миграционном кризисе: «Очевидно, что этим людям оказывают помощь, а также их сопровождают или перевозят к границе пограничники».

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что закрытие четырех КПП «частично» принесло желаемый результат, пишет финская газета Helsingin Sanomat. Рантанен утверждает, что страна готовит новые меры, чтобы обезопасить свои границы. Более того, финские власти уже попросили у ЕС дополнительное финансирование для контроля безопасности.