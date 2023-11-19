«Четкий сигнал России». Финские военные строят барьер на границе

Военнослужащие Финляндии прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус», чтобы помочь пограничникам, возводящим временный барьер на границе с Россией, сообщает телеканал Yle.
Как рассказал начальник КПП Йоуко Киннунен, сейчас рядом с переходом скопились мигранты, которых «Россия выталкивает на территорию Финляндии».
«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе.
Эта мера обеспечивает работу пограничной станции. Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам. Сейчас в район КПП вытесняют мигрантов со стороны РФ. Создается впечатление, что российские власти против воли этих людей толкают их на сторону Финляндии», — заявил Киннунен.
Финский министр обороны Антти Хяккянен не исключил, что граница может быть закрыта полностью.
«Мы дали совершенно четкий сигнал России и людям, которые думают, стоит ли им отправляться в долгое путешествие», — добавил он.
По данным финской пограничной охраны, КПП Вартиус закрыт до 18 часов по местному времени. Причина — сильная перегруженность. В ведомстве заявили, что беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжают прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии. Они доезжают до границы на велосипедах и самокатах.
За один день туда прибыли 67 просителей убежища, сообщает издание Itlalehti.
Акции протеста
В финских городах 19 ноября прошли митинги против закрытия границы с Россией, передает телеканал «78».
Участники акций назвали решения финских властей недальновидными и потребовали более гибких мер. Закрытие шести из девяти КПП ограничивает право людей на встречу со своими родственниками.
«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — заявил один из митингующих
Акции протеста прошли в Лаппеенранте, в Ювяскюле и Хельсинки.
Закрытие КПП
В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленинграской области, еще один — в Карелии. С воскресенье между странами больше нет автобусного сообщения, последний рейс отправился из Петербурга днем 17 ноября.
Президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя решение о закрытии погранпереходов, назвал наплыв мигрантов «местью Кремля» за вступление его страны в НАТО. Российские пограничники намеренно стали пропускать в страну Евросоюза беженцев без виз, чего раньше не делали, утверждает он.
На этом фоне МВД Финляндии начало разрабатывать законопроект о полном закрытии границы с Россией, сообщает телеканал MTV3 со ссылкой на источники. «Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится, и их число увеличится», — пишет СМИ.
МИД России назвал обвинения со стороны финских соседей «очень странными». «Будем разбираться», — сказал замглавы российского МИД Евгений Иванов.
В Кремле в свою очередь выразили сожаление, что Хельсинки избрал путь конфронтации. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — сказал представитель президента России Дмитрий Песков.