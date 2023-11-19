«Четкий сигнал России». Финские военные строят барьер на границе

На границу с Россией начали прибывать финские военные, которые помогают сооружать временные заграждения от нелегальных мигрантов, которых, по заявлениям финской стороны, «против воли толкают на сторону Финляндии». КПП Вартиус приостановил работу из-за перегруженности. Тем временем, в финских городах проходят митинги против закрытия погранпереходов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Военнослужащие Финляндии прибыли на контрольно-пропускной пункт «Вартиус», чтобы помочь пограничникам, возводящим временный барьер на границе с Россией, сообщает телеканал Yle.

Как рассказал начальник КПП Йоуко Киннунен, сейчас рядом с переходом скопились мигранты, которых «Россия выталкивает на территорию Финляндии».

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе.

Эта мера обеспечивает работу пограничной станции. Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам. Сейчас в район КПП вытесняют мигрантов со стороны РФ. Создается впечатление, что российские власти против воли этих людей толкают их на сторону Финляндии», — заявил Киннунен.

Финский министр обороны Антти Хяккянен не исключил, что граница может быть закрыта полностью.

«Мы дали совершенно четкий сигнал России и людям, которые думают, стоит ли им отправляться в долгое путешествие», — добавил он.

По данным финской пограничной охраны, КПП Вартиус закрыт до 18 часов по местному времени. Причина — сильная перегруженность. В ведомстве заявили, что беженцы из Ирака, Сомали, Сирии и других стран продолжают прибывать со стороны России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии. Они доезжают до границы на велосипедах и самокатах.

За один день туда прибыли 67 просителей убежища, сообщает издание Itlalehti.

Акции протеста

В финских городах 19 ноября прошли митинги против закрытия границы с Россией, передает телеканал «78».

Участники акций назвали решения финских властей недальновидными и потребовали более гибких мер. Закрытие шести из девяти КПП ограничивает право людей на встречу со своими родственниками.

«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — заявил один из митингующих

Акции протеста прошли в Лаппеенранте, в Ювяскюле и Хельсинки.

Закрытие КПП

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленинграской области, еще один — в Карелии. С воскресенье между странами больше нет автобусного сообщения, последний рейс отправился из Петербурга днем 17 ноября.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя решение о закрытии погранпереходов, назвал наплыв мигрантов «местью Кремля» за вступление его страны в НАТО. Российские пограничники намеренно стали пропускать в страну Евросоюза беженцев без виз, чего раньше не делали, утверждает он.

На этом фоне МВД Финляндии начало разрабатывать законопроект о полном закрытии границы с Россией, сообщает телеканал MTV3 со ссылкой на источники. «Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится, и их число увеличится», — пишет СМИ.

МИД России назвал обвинения со стороны финских соседей «очень странными». «Будем разбираться», — сказал замглавы российского МИД Евгений Иванов.

В Кремле в свою очередь выразили сожаление, что Хельсинки избрал путь конфронтации. «Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений», — сказал представитель президента России Дмитрий Песков.