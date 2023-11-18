«Откройте границу!» Россияне устроили митинг у парламента Финляндии

Живущие в Финляндии россияне вышли на митинг к зданию парламента в Хельсинки с требованием открыть КПП на российско-финской границе. Граждане РФ обвинили финские власти в ограничении прав на встречу с семьями и свободу передвижения. Петиция против закрытия пропускных пунктов собрала уже 10 тысяч подписей. Как пояснил «Газете.Ru» местный житель, для ее рассмотрения необходимо 50 тысяч голосов. В ночь закрытия КПП на границе застряли более 30 мигрантов, против еще 30 человек финские пограничники применили силу.

Россияне провели митинг у здания парламента Финляндии в Хельсинки, они выступили против закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов на российско-финской границе, сообщило агентство РИА Новости. Участие в митинге приняло около 300 человек, они скандировали лозунг «Откройте границу!».

«Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей. Необходимо найти более гибкое решение», – рассказала российскому агентству участница акции Екатерина.

Другой участник митинга, Глеб, назвал живущих в Финляндии россиян «частью финского общества» и подчеркнул, что не поддерживает нелегальную миграцию, однако не согласен со «слишком жестким методом» местных властей.

Россияне пришли на митинг с плакатами, некоторые из них гласили: «Семейные связи не привилегия!», «Рождество без семьи 2023», «Семья стой, газ иди», «Свобода передвижения — конституционное право», «На автобусе к бабушке». Как сообщил Telegram-канал Mash, проживающие в Финляндии россияне также создали петицию против закрытия КПП, ее уже подписали 10 тысяч человек.

Издание «Фонтанка» сообщило, что протестующих призвали не приносить никаких флагов, кроме финских, а также не подниматься на ступени парламента.

«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», – цитирует издание заявление организаторов акции.

«Шансы есть, если петиция наберет 50 тысяч голосов»

Один из участников протеста Анатолий рассказал «Газете.Ru», что акция была согласована местной полицией, задержаний на митинге не происходило.

Другой живущий в Финляндии россиянин Петр (имя изменено) заявил «Газете.Ru», что не смог попасть на митинг, однако закрытие КПП сказалось на его семье. Мужчина выразил надежду, что петиция и протесты помогут исправить ситуацию.

«Шансы, что правительство обратит на нас внимание, есть, если петиция наберет 50 тысяч голосов и выше. На самом деле, решить вопрос можно было бы, если бы пошел паром или поезд: это исключает мигрантов, но удовлетворит потребности разделенных русских семей по всему миру», – сказал он.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла КПП «Ваалимаа» (российский пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Три из четырех этих КПП находятся в Ленинграской области, еще один – в Карелии. Последние два рейса до Хельсинки отправились с автобусного вокзала Санкт-Петербурга днем 17 ноября.

Кроме того, телеканал MTV3 со ссылкой на собственные источники сообщал, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией «в качестве резервной меры».

Мигранты застряли на границе

Мигранты из Сирии, Ирака, Пакистана, Египта и Сомали застряли на границе России и Финляндии после закрытия пропускных пунктов, сообщило издание РБК. По данным СМИ, 32 иностранных гражданина перешли российскую границу ночью 18 ноября, после чего попытались проехать в Финляндию на велосипедах, однако финские пограничники их не пропустили.

Инцидент произошел на КПП «Ваалимаа» («Торфяновка»). Как сообщило РБК, мигранты смогли пройти российскую границу, так как «с документами у них все было в порядке». В настоящее время они находятся на территории российского пропускного пункта, им оформляют необходимые документы для возвращения на территорию РФ.

Кроме того, в ночь на 18 ноября другая группа из 30 мигрантов пыталась попасть в Финляндию на велосипедах через КПП «Ниирала» («Вяртсиля»), сообщил канал MTV3 со ссылкой на замглавы пограничной службы финской Северной Карелии Самули Муртонена.

По его словам, для остановки прибывших пограничникам пришлось применить силу, так как мигранты игнорировали приказы. В сторону одного из них был распылен газ.

При этом замглавы погранслужбы добавил, что прибывшие запросили в Финляндии убежище, в настоящее время проходят предварительные процедуры по вопросу его предоставления, а иностранцы находятся «в распоряжении властей».

Как сообщил пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии, 17 ноября, в последний день работы КПП, на российско-финской границе собралось рекордное за год число просителей убежища – 163 человека.