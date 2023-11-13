«Ненормальная ситуация». Арестович* подтвердил слухи о расколе в руководстве Украины

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными существует конфликт, заявил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Политик считает, что в стране сложилась ситуация, «когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое». Тема раскола в руководстве Украины активно обсуждается после интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он заявил, что военный конфликт зашел в тупик и на фронте «глубокого и красивого прорыва не будет».

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными существует конфликт. Об этом в интервью испанской газете El Mundo заявил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика не эффективна. Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно», — сказал Арестович (цитата по ТАСС).

Политик согласился с мнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что армии двух стран зашли в тупик.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — заявил El Mundo Алексей Арестович.

По его мнению, Зеленский либо слишком «эгоцентричен, либо слишком «украиноцентричен».

«Нам нужно доверие, а не репрессии. Главное, как и образование, должно быть на украинском языке. Но если мы хотим издать книгу на испанском, русском или болгарском языке, в нашей стране должна быть свобода для этого», — указал Арестович.

«Потому что следующий шаг - совершенно глупым способом подавлять церковь. Мы не можем подавлять саму церковь, потому что церковь — это не просто священники, церковь — это люди», — сказал бывший советник главы офиса президента Украины.

Выборы отменены, амбиции остались

В интервью Арестович заявил, что Зеленский достиг потолка своих компетенций.

«Президент не может измениться, поэтому потребуются выборы», — сказал политик.

Напомним, Алексей Арестович оказался единственным, кто изъявил желание баллотироваться на президентских выборах. В своем Telegram-канале он опубликовал перечень заявлений, который призвал считать своей предвыборной программой.

Однако неделю назад, 6 октября, Владимир Зеленский объявил, что сейчас выборы на Украине «не ко времени». По его словам, в стране есть структуры, которые способны «ставить точки» в политических спорах и давать ответы обществу так, чтобы не оставалось пространства для разногласий и «чужой игры» против Киева.

Статья заставила задуматься

Сообщения о якобы существующем расколе между политическим и военным руководством Украины в последнее время появляются в СМИ. Особенно горячо тема обсуждается после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он заявил, что военный конфликт зашел в тупик, и на фронте «глубокого и красивого прорыва не будет».

«Простой факт состоит в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое — сродни пороху, который в свое время изобрели китайцы», — заявил Залужный.

Владимир Зеленский, комментируя интервью, заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

«Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы уже для себя сделали выводы. Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия», — заявил Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По мнению военного эксперта Валерия Ширяева, резонансная статья The Economist была выпущена намеренно.

«Залужный указал на ситуацию, которая сложилась еще год назад, — рассказал Ширяев в интервью YouTube-каналу Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ иностранным агентом) «Редакция». — Все, о чем он попытался рассказать украинскому избирателю — а это политическая статья, он не обращается к военным, он обращается к гражданским людям — он констатирует ситуацию годичной давности. Вся эта статья – вынужденное объяснение причин неудавшегося контрнаступления. Как и в Израиле, война связана с политикой — генерал вынужден объяснять, кто виноват. Ведь в политике, если случается такое фиаско, надо на кого-то указать. По-другому не бывает. И вот он попытался объяснить, что так вот фишка легла, никто не виноват. Пришлось произнести «тупик». Слово категорически неприемлемое для истеблишмента Украины и украинских избирателей. Никто не хочет слышать слово «тупик», все хотят сражаться до победного».