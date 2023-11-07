«Не ко времени»: Зеленский выступил против президентских выборов на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выборы «не ко времени», поскольку страна ведет боевые действия и сейчас «нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне». Ранее лидер говорил о том, что «не держится» за власть и хотел бы провести голосование, если бы это можно было сделать не в кредит и без трат денег, предназначенных на оружие. Единственным, кто пока сообщил о своих президентских амбициях, стал экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович*.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале поздно вечером 6 ноября, заявил, что выборы на Украине «не ко времени».

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», — сказал президент Украины.

По его словам, в стране есть структуры, которые способны «ставить точки» в политических спорах и давать необходимые ответы обществу таким образом, чтобы не оставалось пространства для разногласий и «чужой игры» против Киева.

«Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на объективно заданные задачи, которые есть перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников из Верховной рады Украины, и Службы безопасности Украины, и других правоохранительных органов. Это касается и того, что государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне», — заявил Зеленский.

Политик подчеркнул, что «сейчас время обороны, время битвы, от которого зависит судьба государства и людей», а не время вбросов, которых от Киева ожидает только Москва.

Представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский считает сомнительной легитимность президента, избранного во время военного конфликта.

«Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях. Во-вторых, в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись на Украину. Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции. Их несоблюдение дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был», — цитирует чиновника «Страна.ua».

«Я ни за что не держусь»

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2024 года (парламентские были запланированы на 29 октября, они не проводились). Согласно Конституции, проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 суток — с 16 ноября до середины февраля 2024 года.

В августе Зеленский указывал на сложности с организацией выборов на фронте и спорных территориях, а также за пределами страны, куда уехали беженцы. По мнению главы государства, необходимо обеспечить участие большого числа украинцев.

«Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию, и не дать им этой возможности из-за войны — это нечестно. Я был против выборов только из-за этого», — говорил политик в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

В этой беседе Зеленский также заявил, что не намерен проводить выборы в кредит или тратить средства, предназначенные на вооружения. Для организации голосования США и Европе пришлось бы выделить стране не менее $5 млрд, создать возможность для голосования 7 млн украинских беженцев за границей, а также направить интернациональных наблюдателей в окопы.

«Я не хотел бы фантазировать, что мы бы жили без выборов три, пять, семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что они «держатся». Я ни за что не держусь, я бы хотел провести выборы, честно», — заверил Зеленский.

На пресс-конференции в Оттаве в сентябре этого года глава государства также упоминал отсутствие на Украине онлайн-голосования и невозможность финансирования голосования их бюджетных средств.

В конце октября опрос Киевского международного института социологии показал, что 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после военного конфликта, 16% высказались за их проведение.

Возможный противник Зеленского

На прошлой неделе стало известно о намерении экс-советника главы офиса президента Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) баллотироваться на президентских выборах.

В своем Telegram-канале Арестович опубликовал перечень, который призвал считать своей предвыборной программой. В нем в том числе содержится пункт о готовности на «вариант Генри Киссинджера» — бывший госсекретарь США предлагал принять Украину в НАТО, чтобы удержать от попытки отбить у России потерянные территории. По мнению Арестовича, Украине следует временно отказаться от планов восстановления границ 1991 года военным путем, рассчитывая на смену политической ситуации в России и успех дипломатии.

В настоящее время Арестович живет за пределами Украины, на родине в отношение него ведется досудебное расследование из-за слов о женщинах, сказанных на онлайн-тренинге.