«Глубокого и красивого прорыва не будет». Залужный констатировал тупиковую ситуацию на фронте

Российско-украинский конфликт зашел в тупик подобный тому, в котором оказались участники Первой мировой войны, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist. «Глубокого и красивого прорыва не будет», — считает генерал. По его мнению, к успеху украинскую армию могли бы привести технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Но сейчас западные союзники на шаг отстают от обеспечений потребностей фронта.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил The Economist, что нынешние события на российско-украинских фронтах напоминают ему Первую мировую войну.

«Точно так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик». <…>. Скорее всего, никакого глубокого и красивого прорыва не будет», — признал генерал.

В своей мысли Залужный утвердился, когда после очередных неудач ВСУ перечитал книгу генерал-майора Павла Смирнова «Прорыв укрепленной полосы», изданную еще в 1941 году. В издании содержится анализ сражений Первой мировой войны.

«Не успел я прочитать и половины, как понял, что именно там (в тупике) мы и находимся, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня ввел в ступор и нас, и наших врагов», — рассказал Залужный.

По словам Залужного, современный бой устроен так, что военные быстро фиксируют концентрацию сил и уничтожают их из высокоточного оружия.

«Простой факт состоит в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое — сродни пороху, который в свое время изобрели китайцы», — говорит Залужный.

Свое видение того, какие именно военные средства помогут Украине достичь превосходства над Россией, Залужный изложил в материале, опубликованном The Economist днем ранее. Все же, по его мнению, решающим фактором будет не новое изобретение, не один «новый порох», а объединение всех технических решений, которые уже существуют: беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, средств контрбатарейной борьбы и оборудования для разминирования.

«Нам нужно использовать мощь, заложенную в новых технологиях», — говорит генерал.

Не помогла смена командиров

По мнению Залужного, армия уровня Украины способна передвигаться со скоростью 30 км в день при прорыве оборонительных рубежей. При таком показателе, считает главком, четырех месяцев было достаточно для того, чтобы отвоевать Крым.

Вместо этого Залужный наблюдал, как на востоке страны войска и техника застревали на минных полях на подступах к Бахмуту, а западная техника подвергалась обстрелам со стороны российской артиллерии и ударам беспилотников. Та же история случилась и на юге (в материале направление названо главным), где недавно сформированные бригады, «несмотря на оснащение современным западным снаряжением, сразу же столкнулись с неприятностями».

«Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому я сменил некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, наши солдаты не подходят для этой цели, поэтому я перевел некоторых в другие бригады», — рассказывает генерал Залужный.

Но и эти нововведения ничего не изменили.

Запад отстает на шаг от потребностей фронта

По словам Залужного, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Украине вооружений, они на шаг отставали от тех потребностей, которые были на фронте. Например, сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону в Харьковской и Херсонской областях в конце 2022 года.

«Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но появились они только в этом», — посетовал Залужный.

Та же история с истребителями F-16. На фронте их ожидают в следующем году, но уже сейчас они будут менее полезны, предполагает Залужный, потому что Россия применяет зенитный ракетный комплекс С-400, который может бить до города Днепр.

Залужный считает, что Владимир Путин рассчитывает на падение морального духа украинцев и прекращение поддержки Запада. По мнению генерала, затягивание конфликта играет на руку России.

«Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто недостаточно людей для борьбы».