Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил военные действия в стране с забегом на сто метров. По его словам, большую часть расстояния страна уже «пробежала», однако последние 30 метров — самые тяжелые. Чиновник отказался называть дату окончания конфликта, заявив, что этого никто не знает, и выразил надежду на скорейшее его завершение. Подробнее о том, что сказал Ермак — в материале «Газеты.Ru».

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на сто метров. Об этом он сказал во время беседы с украинской журналисткой Натальей Мосейчук, в отношении которой в России заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал Ермак.

Чиновник добавил, что точная дата окончания конфликта никому не известна. По его словам, спецоперация может закончиться внезапно.

«И именно для этого все делается. Много факторов на это влияют. Но очень бы хотелось, чтобы все-таки она закончилась как можно скорее», — добавил Ермак.

Отказ от переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что в 2022 году украинская делегация не подписала проект мирного соглашения с Россией из-за приказа США. Об этом он рассказал в эфире радио Kossuth.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — заявил Орбан.

Незадолго до венгерского политика подобную мысль озвучил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в беседе с газетой Berliner Zeitung. Он также сказал, что мирное соглашение между Москвой и Киевом не подписали из-за давления Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами делегаций африканских государств по украинской проблематике заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. По его словам, Москва и сейчас готова обсуждать этот вопрос с Киевом, однако этот процесс целиком зависит от второй стороны. Президент напомнил, что на Украине вышел декрет, который запрещает вести переговоры.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — добавил Путин.

Российский лидер не захотел раскрывать условий, которые были прописаны в соглашении, однако упомянул, что нейтральный статус Украины имеет принципиальное значение для России.

ВСУ покажут результат до конца года

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ попытаются добиться успеха на поле боя к концу года. Глава государства уверен, что украинские военнослужащие смогут преуспеть на фронте, несмотря на существующие трудности. Об этом он сказал во время конференции Reuters.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — сказал Зеленский.

Украинский лидер признал неудачи контрнаступления, подчеркнув, что у армии есть новый план боевых действий не только на этот год, но и на следующие.

«Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые продвижения на юге, а также на востоке», — добавил Зеленский.