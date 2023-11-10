Премьер-министр Венгрии рассказал о влиянии США на переговоры России и Украины

Украинская делегация в марте 2022 года на встрече в Стамбуле не подписала проект мирного соглашения с РФ по приказу США. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сославшись на данные разведки. Политик считает, что в 2014 году в Евросоюзе было намерение локализовать конфликт, но вмешательство США вывело его на новый уровень.

Журналисты Kossuth попросили Орбана прокомментировать недавнее интервью бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера газете Berliner Zeitung, в котором он сообщил, что украинские власти отказались заключить мирное соглашение, потому что им не позволили это сделать США.

«Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США», — заявил Орбан (цитата по РИА Новости).

По мнению политика, когда-нибудь сведения станут достоянием широкой общественности.

«Историки узнают об этом однажды», — убежден Орбан.

Не локализация, а эскалация

В интервью глава венгерского правительства напомнил, что в 2015 году были заключены минские соглашения. По мнению Орбана, тогда в Евросоюзе считали, что «это конфликт между двумя славянскими народами России и Украины, он должен быть изолирован, и мы поможем в его урегулировании».

«Но американцы вступили в эту игру, и с тех пор было взято направление не на сдерживание, не на локализацию, а на расширение и эскалацию конфликта, который приобретает все более глобальный характер», — сказал венгерский политик.

По его словам, «все больше и больше людей отправляются на фронт, поставляется все больше и больше оружия, тратится все больше и больше денег» на оказание военной помощи Украине.

«Венгрия не поддержала направление вооружений, и я не поддерживаю предоставление средств венгерских налогоплательщиков» на закупку оружия для украинской армии. Мы рады помочь, потому что мы христианская страна и мы должны помогать, но мы не хотим поддерживать украинское государство в борьбе оружием, купленным на наши деньги», — заявил Орбан.

«Как Мако до Иерусалима»

В интервью Kossuth Орбан также заявил, что правительство Венгрии не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу. Якобы правительство Венгрии даже не намерено обсуждать с ними этот вопрос.

«Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город на юго-востоке Венгрии – Прим. Ред.) от Иерусалима», — заявил Орбан.

По словам Орбана, его правительству приходится «отбивать атаки со стороны Брюсселя», в том числе по поводу Украины и миграционной политики ЕС.

Виктор Орбан заявил, что он против внесения поправок в бюджет ЕС на 2024 — 2027 годы ради предоставления Украине финансовой помощи в размере €50 млрд. Он отверг предположения о том, что Будапешт одобрит поправки, если получит причитающиеся ему средства из общего бюджета и фондов ЕС.

«Они не наши люди»

В интервью Орбан также указал на назревшие перемены в руководстве Евросоюза.

«Руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями», — считает венгерский политик.

По его мнению, решения лидеров ЕС мотивированы интересами этих группировок, «а не интересами венгерского, немецкого, французского или итальянского народов».

«Они не наши люди», — заявил Орбан.