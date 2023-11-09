«У нас есть план наступления». Зеленский заверил, что ВСУ покажут результат до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ должны продвинуться на поле боя до конца года. У Киева есть четкий план действий на конец 2023-го и 2024 год, подчеркнул политик. Он также высказал претензию западным союзникам из-за того, что те принимали решение о поставках вооружения Киеву «иногда немного медленно». Зеленский призвал забрать российские активы и направить на восстановление Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на поле боя к концу года, и выразил уверенность, что Киев в конечном итоге добьется успеха в войне, несмотря на нынешние трудности на фронте. Признавая неудачи контрнаступления, он подчеркнул, что у ВСУ есть новый план боевых действий на этот и следующий годы.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — сказал украинский лидер по видеосвязи на конференции Reuters.

«Я не могу поделиться всеми подробностями, но у нас есть некоторые продвижения на юге, а также на востоке», — добавил Зеленский.

Ранее в интервью телеканалу NBC он отверг обвинения в том, что военные действия против России «зашли в тупик», о чем ранее заявил главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению Зеленского, украинские военные по-прежнему более мотивированы, чем участвующие в СВО русские, а у него самого «еще много сил», «много энергии».

Поддержка Запада

Президент Украины дал понять, что Киев «глубоко благодарен» за военную помощь со стороны Запада, без которой, по его словам, Украина не смогла бы показывать результаты боевых действий. В то же время некоторые решения о предоставлении такой поддержки «иногда принимались немного медленно», указал Зеленский.

Отвечая на вопрос, опасается ли Киев, что Дональд Трамп, выступающий против финансовой поддержки Украины, может выиграть президентские выборы в США и вернуться в Белый дом, политик ответил, что нового президента должны выбирать американцы, а он «не может сказать, будут ли их выборы хорошими или плохими». В то же время Зеленский признался, что некоторые высказывания представителей Республиканской партии США вызвали беспокойство среди украинцев.

«Конечно, наш народ боится таких голосов», — сказал он.

Зеленский констатировал также, что разворачивающаяся война в Газе «отвлекла внимание всего мира от тяжелого положения Украины», и призвал продолжать поддерживать Украину, поражение которой, по его словам, приведет к появлению десятков миллионов мигрантов.

Российские активы

Украинский лидер выразил уверенность, что страна сможет обеспечить послевоенное восстановление без коррупции. Он призвал забрать средства из российских активов, которые были заморожены после вторжения, и направить их Киеву.

«Мы начали над этим работать, у нас есть прогресс, мы начали использовать проценты по некоторым из этих активов», — уточнил Зеленский.

Украина в ЕС

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросоюзу начать переговоры о принятии Украины в ЕС.

«Сегодня исторический день, потому что сегодня Еврокомиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Переговоры с Киевом начнутся, когда тот выполнит оставшиеся условия: активизирует борьбу с коррупцией, примет закон о лоббировании и усилит гарантии национальных меньшинств.