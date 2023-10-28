«В чем смысл продолжать?» Глава МИД Венгрии не поддержал новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций, если в список войдут российские газовая, нефтяная и атомная сферы. По его словам, эти санкции навредят самому Будапешту. Как подчеркнул министр, в стране не видят смысла в ограничениях против России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия против 12-го пакета санкций

Будапешт не поддержит принятие 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против Москвы, если туда войдут газовая, нефтяная, атомная сферы российской промышленности, заявил в интервью агентству РИА Новости глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие», — сказал дипломат.

По словам главы внешнеполитического ведомства, санкции против РФ, которые касаются топливной и сырьевой сфер, а также атомной энергии, могут нанести вред венгерской государственной экономике.

Как подчеркнул министр, в Венгрии в целом выступают против введения нового пакета санкций против России.

Почему Будапешт не верит в санкции

По мнению Сийярто, политика введения санкций не имеет смысла, поскольку введенные ограничения причиняют вред российской стороне, но еще больше они вредят экономике европейских государств.

«Если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?» — задался вопросом министр.

Также он высказался о персональных санкциях. По его словам, Венгрия не намерена поддерживать ограничительные меры против россиян, которые сделали для Будапешта что-то хорошее, например, «спасли жизни венгров, сделав возможным покупку вакцин», или против тех, кто обеспечивает безопасность энергоснабжения.

В качестве примера Сийярто привел вице-премьера России Дениса Мантурова — Будапешт не позволил ввести против него санкции, поскольку российский чиновник оказал Венгрии помощь во время чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. То же, по словам министра, касается министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра спорта Олега Матыцина.

«Мы считаем, что спорт нельзя путать с политикой – так что, такая же ситуация с министром спорта России», — пояснил венгерский министр.

О мире на Украине и газе

В том же интервью глава МИД Венгрии отметил, что в Будапеште не видят намерения Евросоюза добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток». Он считает «возмутительным и скандальным» факт отсутствия результатов в расследовании инцидентов.

Сийярто также выразил готовность страны предоставить площадку для переговоров России и Украины. По его словам, это обсуждалось с главой МИД России Сергеем Лавровым через несколько дней после начала конфликта:

«Я предложил... Венгрию в качестве места проведения [переговоров] – непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия. Это наше предложение все еще актуально».

Сийярто также привел данные по поводу заполненности газохранилищ Венгрии. По его словам, газа в стране хватит на семь месяцев. Будапешт готов обсуждать перспективы поставок российского газа Венгрии через газопровод «Турецкий поток», если Москва и Киев не договорятся о продлении транзита через Украину после 2024 года.

Против ЕС и за Москву

На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления по случаю годовщины антисоветского восстания венгров 1956 года заявил о сходстве членства Венгрии в ЕС с советской оккупацией. По его словам, во времена СССР республике приходилось «танцевать под ту дудку, на которой играет Москва», а сейчас «свистит и Брюссель, но мы танцуем так, как хотим, а если не хотим, то не танцуем».

В том числе председатель правительства Венгрии выразил недовольство тем, что Будапешту навязывают либеральную модель демократии, которую венгры не принимают. Тем самым, по мнению премьера, ЕС лишает страну идентичности. За несколько дней до этих заявлений Орбан встречался с президентом России Владимиром Путиным на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Лидеры двух стран обсуждали двусторонние отношения Москвы и Будапешта

Венгрия вступила в ЕС в 2004 году. После 24 февраля 2022 года Будапешт не поддерживал многие санкции против Москвы. Страна стала только наращивать объемы закупок энергоносителей у России в то время, как страны европейского содружества стремятся отказаться от российских нефти и газа.

На прошлой неделе российская государственная энергетическая компания «Газпром» объявила о достижении соглашения по поставкам в Венгрию дополнительных объемов газа на постоянной основе в предстоящий осенне-зимний период.