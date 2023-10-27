«Ясно, что украинцы не победят». Орбан заявил о провале стратегии ЕС по Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, а Евросоюзу нужен «план Б», основанный на прекращении огня и мирных переговорах. Он подчеркнул, что Будапешт гордится сохранением контактов с Россией и не поддержит дальнейшее выделение средств Киеву без «четкого обоснования». В ЕС назвали Орбана «российской кокеткой» и выразили опасения, что Москва может получить через него право вето в объединении.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что Европейскому союзу необходим «план Б» по ситуации на Украине, так как стратегия, основанная на ожидании победы Киева на поле боя, провалилась.

Как рассказал глава венгерского правительства, изначальный план Евросоюза заключался в помощи Украине «деньгами и военными средствами», пока та «воюет, проливает кровь». При этом он высказал мнение, что европейским чиновникам «стыдно» признать ошибочность своего подхода.

«Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте, и нет никаких сомнений в том, что российский президент [Владимир Путин] не допустит неудачи», — сказал венгерский премьер.

Он призвал ЕС скорректировать подходы к конфликту, новая стратегия, по мнению Будапешта, «должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире». Орбан также отметил, что Венгрия гордится тем, что является единственной страной Евросоюза, которая сохраняет контакты с Россией и использует их для обсуждения путей достижения мира.

Кроме того, политик сообщил, что Венгрия отклонила предложенные Еврокомиссией поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, включающие в себя помощь Украине. Он заявил, что они подразумевали большее увеличение расходов, чем предполагалось ранее — на €100 млрд вместо €60 млрд.

Венгерский премьер назвал эту инициативу «непригодной для серьезных переговоров» и подчеркнул, что сначала следует изменить подход блока к конфликту на Украине, и только после этого определить объем финансирования. Он добавил, что Будапешт не поддержит выделение Киеву дополнительных средств, пока не получит «четкого обоснования».

Также глава правительства выступил за смену руководства Евросоюза, так как действующие европейские чиновники, по его мнению, «не могут справиться» с актуальными вызовами.

В Евросоюзе недовольны

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 18 октября в Пекине, назвав венгерского премьера «российской кокеткой», сообщило издание Politico.

«Странно видеть, что мы начинаем заигрывать с режимом, который совершает... очень жестокие злодеяния на территории Украины», — сказал Науседа.

Он счел встречу Орбана с Путиным «очень неправильным сигналом» мировому сообществу и Киеву.

Издание Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило, что действия Орбана вызывают «все большую озабоченность» у властей Евросоюза. Один из источников предположил, что проблемы в отношениях ЕС и Венгрии в дальнейшем «будут углубляться и все больше угрожать общим решениям по стратегически важным вопросам».

По его словам, встреча с Путиным и высказывания Орбана в адрес Евросоюза «поднимают вопрос» о том, может ли объединение «по-прежнему доверять Венгрии как союзнику и партнеру».

Другой собеседник издания заявил, что Венгрия становится «все более и более изолированной» в европейском сообществе.

Венгерский депутат Европейского парламента Каталин Чех в своей статье для Guardian высказала мнение, что после встречи Орбана с российским президентом «Венгрию больше нельзя причислять к группе демократических стран».

Чех заявила, что дружба двух лидеров «не просто постыдна, но и вызывает тревогу». Она выразила опасения, что через венгерского премьера Путин может получить право вето в ЕС, так как для принятия важных внешнеполитических решений все члены союза должны проголосовать единогласно.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал решение венгерского коллеги заблокировать выделение средств Киеву «средним пальцем» для Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что Евросоюз не должен становиться «заложником» Орбана.