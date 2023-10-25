«Венгрию никто не держит в ЕС». Борреля задели слова Орбана

Венгрия не обязана состоять в ЕС, если расценивает обязательства перед содружеством как оккупацию, заявил глава европейской дипломатии Боррель. Так он прокомментировал слова венгерского премьера Орбана. Тот в годовщину антисоветского восстания венгров 1956 года сравнил членство в ЕС с советской оккупацией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Свободный выбор

Венгрию не держат насильно в Европейском союзе (ЕС), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции «Европа и мир», трансляцию которой вели на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Так верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности прокомментировал заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сравнившего членство в ЕС с советской оккупацией.

«Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне (так называется здание штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе). Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», — сказал Боррель.

По словам Борреля, Венгрия и премьер-министр Орбан «много знают о советской оккупации», он напомнил о подавлении восстания венгров в Будапеште советскими войсками в 1956 году.

Лишение идентичности

Орбан 23 октября в ходе своего выступления по случаю годовщины антисоветского восстания венгров 1956 года заявил о сходстве членства Венгрии в ЕС с советской оккупацией. По его мнению, давление ЕС на Венгрию похоже на действия властей СССР в прошлом веке. При этом это сходство председатель венгерского правительства назвал пародией.

По его словам, во времена СССР республике приходилось «танцевать под ту дудку, на которой играет Москва», а сейчас «свистит и Брюссель, но мы танцуем так, как хотим, а если не хотим, то не танцуем».

Как отметил Орбан, ЕС стремится навязать Венгрии модели либеральной демократии, которую венгры не принимают. Тем самым, по мнению премьера, ЕС лишает Венгрию идентичности.

«Да, случается, что история повторяется. К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. Брюссель — это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель — это просто плохая современная пародия», — считает политик.

Отношения с Россией

За несколько дней до этого Орбан и президент России Владимир Путин обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае.

Путин тогда обратил внимание, что, вопреки сложным геополитическим условиям, отношения России со многими европейскими странами продолжают развиваться. Одной из таких европейских стран российский лидер назвал Венгрию.

Нападки на Орбана со стороны стран — членов ЕС Путин объяснил завистью — премьер-министр Венгрии находит силы защищать интересы граждан своей страны, на что не способны многие политические деятели Европы.

Венгрия вступила в ЕС в 2004 году. После 24 февраля 2022 года Будапешт не поддерживал многие санкции против Москвы. Страна отказалась помогать Киеву оружием, в отличие от других европейских государств.

Венгрия также только наращивает объемы закупок энергоносителей у России, тогда как другие страны содружества стремятся отказаться от российских нефти и газа. В МИД Венгрии в начале октября возмутились требованием ЕС, чтобы Будапешт покупал как можно меньше российских углеводородов и топлива. Как обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве, при этом Брюссель не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. На прошлой неделе российская государственная энергетическая компания «Газпром» объявила о достижении соглашения по поставкам в Венгрию дополнительных объемов газа на постоянной основе в предстоящий осенне-зимний период.