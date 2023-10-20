«Нас не станут слушать»: глобальный Юг отвернулся от Запада из-за действий Израиля

Широкая поддержка Западом действий Израиля в секторе Газе оттолкнула от него страны глобального Юга, пишет газета Financial Times. «Они теперь даже слушать нас не станут», — цитирует издание одного из дипломатов из страны G7. По словам источников газеты, происходящее на Ближнем Востоке стало «даром небес для России».

«Нас даже слушать не станут»

События на Ближнем Востоке подорвали усилия Запада по привлечению стран глобального Юга (Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран Азии) на сторону Украины. Об этом написала Financial Times (FT).

«Мы точно проиграли битву за глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, пошла прахом. Забудьте про правила, забудьте про мировой порядок. Они теперь даже слушать нас не станут», — цитирует газета высокопоставленного дипломата страны-участницы «Большой семерки» (G7).

Из публикации следует, что представители стран глобального Юга осудили Запад за неспособность защитить мирных жителей сектора Газа, в то время как Израиль и его вооруженные силы получили полную поддержку своих действий.

Эти обстоятельства, как пишет FT, могут заставить «бразильцев, южноафриканцев, индонезийцев» обвинить США и другие страны Запада в лицемерии и подорвут их авторитет, что может сказаться на будущих дипломатических усилиях по урегулированию конфликта на Украине.

«Дар небес для России»

Многие развивающиеся страны встали на сторону палестинцев, их борьбу они рассматривают «через призму самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США, самого важного покровителя Израиля», отмечает газета.

Издание приводит мнение высокопоставленного чиновника Евросоюза, который считает, что нынешние события отвечают интересам РФ. По его словам, происходящее — это » дар небес для России», которая использует кризис на Ближнем Востоке и может обратиться к жителям региона и стран арабского мира со словами: «Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, для вас не работает».

Страны глобального Югане могут воспринимать всерьез ЕС, G7 и НАТО, если у них нет общей позиции по глобальным вопросам, отметил бывший генсек альянса Яап де Хооп Схеффер.

«Мы, Запад, больше не командуем, а глобальный Юг говорит о том, что у него тоже есть свой голос, которым пренебрегали», — сказал он.

Зачем Украине поддержка глобального Юга

Поддержку глобального Юга Украина ищет для продвижения «формулы мира» президента Владимира Зеленского.

«Формула мира» Концепция президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. Она предполагает обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, обмен всех военнопленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск с украинских территорий, недопущение новой эскалации, создание трибунала по расследованию преступлений, а также выработку механизма компенсации ущерба.



Украина планировала заручиться поддержкой этой инициативы со стороны крупных государств в разных регионах мира, многие из которых придерживаются нейтралитета в конфликте.



Россия вести переговоры по «формуле мира» отказалась.

Для ее продвижения в августе в саудовской Джидде проходил саммит с участием представителей западных и некоторых развивающихся стран. По его результатам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что большинство стран-участниц консультаций определились, как внесут свой вклад в реализацию инициативы.

Ожидается, что в конце октября на Мальте состоятся переговоры на уровне советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине. Цель встречи — подготовка следующего «саммита мира», который будет рассматривать украинские предложения. Россию на встречу не приглашают.