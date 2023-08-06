В Джидде завершились переговоры по Украине. Что о них сказали в Москве

В саудовской Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило в Джидде, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал переговоры ненужными. По его мнению, Украина должна «молить о пощаде».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три условия, при которых Россия может согласиться на переговоры об урегулировании конфликта с Украиной. Пост политика в Telegram-канале стал реакцией на консультации по мирному урегулированию конфликта. Переговоры проходили 5 и 6 августа в саудовской Джидде.

«[Должно быть обеспечено] участие обеих сторон конфликта. А этого нет, — отмечает Медведев. — Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи. Учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию».

По мнению Медведева, имеет шансы на успех только тот посредник, который «будет признавать эти очевидные вещи».

«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны, — считает Медведев. — Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Россия обсудит тему в БРИКС

На переговоры отреагировали в МИД РФ. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в разговоре с ТАСС пообещал обсудить итоги консультаций в Джидде с партнерами по БРИКС.

«Безусловно, есть такое понимание, что по итогам мероприятий в Джидде соответствующий диалог, соответствующий обмен мнениями между нами и участниками БРИКС, которые там на разных уровнях побывали, будет проведен», — сказал Рябков.

Дипломат выразил надежду, что коллеги по БРИКС могли донести до союзников Украины «здравый смысл».

«Но с этим еще нужно разобраться, что там происходило в Джидде. Именно исходя из целесообразности лучше понять реальную расстановку и диспозицию, наш диалог с бриксовцами по этой теме будет продолжен», — заявил замглавы МИД РФ.

Встреча в Джидде Консультации по урегулированию конфликта на Украине проходили в саудовской Джидде 5 – 6 августа. В переговорах принимали участие высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран: в частности, США, Евросоюза, Китая, Индии и Бразилии. Представителей России на саммит не приглашали. Читать дальше

Киевская «формула» начинает работать

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что большинство стран-участниц консультаций в Джидде определились, как внесут свой вклад в реализацию «формулы мира».

По его словам, все присутствующие в Джидде «засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств».

«Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы», – заявил Ермак.

При этом американское издание The Wall Street Journal отмечает, что Украина на переговорах в Саудовской Аравии не настаивала на принятии «формулы мира» Владимира Зеленского.

По словам источника WSJ, другие страны, участвовавшие в саммите в Джидде, в свою очередь, не настаивали на отказе Киева от своего мирного плана. По словам двух дипломатов, Украина также перестала требовать полного вывода российских войск со всей территории.

По данным итальянской газеты Corriere della sera, участники консультаций в Джидде согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и верховенство Устава ООН.

Они также договорились создать рабочие группы для обсуждения плана урегулирования конфликта, предложенного Киевом.

Corriere della sera также сообщает, что сейчас ведутся переговоры о сроках проведения встречи глав государств. Она может состояться до конца года.

В то же время немецкое издание Bild со ссылкой на дипломатические источники пишет, что в Саудовской Аравии обсуждался еще один возможный мирный план. Утверждается, что новый план представила Саудовская Аравия вместе с другими государствами.

«Частью плана является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Саудовская Аравия также проинформировала Россию о ходе переговоров», — отметило издание.

Российская сторона эту информацию пока не комментировала.