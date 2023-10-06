«Ни доллара для Украины». Трамп рассказал, каким он будет спикером в конгрессе США

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что избрание бизнесмена Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей Конгресса США может привести к отказу от любой финансовой помощи режиму Зеленского. Он назвал это «революцией». При этом другие кандидаты на пост спикера также заявили, что не намерены продолжать финансировать Украину в ущерб американцам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во Франции глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях заявил, что происходящее на фоне скандала с отставкой спикера палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти является «настоящей трампистской революцией».

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» — написал Филиппо.

Трамп согласился стать спикером

Сейчас место спикера временно занимает республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Он был первым в секретном списке преемников Маккарти, который составляется на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с правилами, принятыми после терактов 11 сентября 2001 года. Однако Макгенри может занимать эту должность только до выборов нового спикера, они состоятся уже в среду. Республиканцы планируют провести фракционную встречу за день до голосования и обсудить кандидатов.

Конгрессмен Трой Нильс в своих социальных сетях предложил выдвинуть на должность бывшего президента США Дональда Трампа.

«Кевин Маккарти не будет снова баллотироваться на пост спикера. Я номинирую Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей», — написал политик.

Трамп еще в 2022 году сказал, что не заинтересован в должности. По его словам, он хочет сконцентрироваться на предвыборной гонке. Однако через пару дней после отставки Маккарти он неожиданно заявил, что готов занять пост на короткий срок, сообщает Fox News.

«Многие мне звонили насчет спикера. Все, что могу сейчас сказать: мы поступили наилучшим образом для нас, страны и Республиканской партии. У нас есть замечательные люди. <...> знаете, я на 40-50 пунктов впереди в президентской гонке на праймериз. На 50 пунктов, президентство. И я полностью на этом сосредоточен. Но если я смогу им помочь таким образом, то я это сделаю. Хоть в Республиканской партии есть отличные люди, которые могли бы стать превосходными спикерами», — сказал Трамп.

Бывший президент добавил, что он согласился занять должность «на короткий срок ради партии, пока они не договорятся». Трамп уточнил, что «период в 30, 60 или 90 дней».

Экс-глава США неоднократно заявлял, что он может решить конфликт на Украине в короткий срок. Он выступает за снижение эскалации и призывает к мирным переговорам. Недавно в своих социальных сетях Трамп призвал временно перестать поддерживать Украину, так как США уже потратили на это $175 млрд.

«Больше не следует направлять ни доллара до тех пор, пока Европа не сравняется с деньгами, которые Америка потратила на оборону Украины!» — написал кандидат в президенты.

Более того, Трамп предложил нынешней американской администрации настоять на уравнивании вклада европейских союзников с расходами США и в части военной поддержки.

«Почему мы оказались так далеко впереди, причиняя урон нашим войскам, нашей готовности и значительно сокращая собственные поставки оружия?» — написал он.

Кто еще претендует на пост спикера?

Республиканец от штата Луизиана Стив Скализ хочет занять должность спикера нижней палаты конгресса. Он уже ищет поддержку среди своих коллег и подал заявку на вакантное место. Однако у Скализа в начале этого года диагностировали рак крови. Диагноз может помешать его избранию, но, по словам политика, он чувствует себя хорошо.

Скализ выступает против оказания финансовой поддержки Украине, так как опасается, что выделенные средства используются не по назначению.

Другим потенциальным кандидатом стал председатель Юридического комитета палаты Джим Джордан — конгрессмен от штата Огайо. Кандидатуру политика поддерживает Трамп.

«Он будет ОТЛИЧНЫМ спикером палаты представителей, и я его полностью и полностью поддерживаю!» — написал кандидат в президенты в своих социальных сетях.

Джоржан голосовал против подписания законопроекта о временных расходах, который позволил предотвратить приостановку работы правительства США, пишет Bloomberg. По данным издания, после избрания этого кандидата будет трудно согласовать новые пакеты для помощи Украине. В эфире телеканала CNN Джордан заявил, что выступает против выделения финансирования Киеву.

«Я против этого. Я понимаю, что нам нужно будет надлежащим образом разрешить вопрос с ассигнованиями и попытаться сделать это в течение 41 дня. Самые серьезные проблемы для американцев — это кризисная ситуация на границе и уличная преступность», — заявил политик.

Кроме этого, он выступает за «агрессивное расследование» в отношении действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Отставка Маккарти

Во время утверждения проекта американского бюджета республиканцы выступили против продолжения финансирования Украины, из-за чего Америке грозил шатдаун — приостановление работы правительства. Однако за несколько часов до его объявления Байден все же подписал документ. Вскоре появились сообщения о «тайной сделке» президента со спикером Маккарти. Якобы они договорились, что лидер США подписывает временный бюджет без помощи Украине, а затем в Конгрессе проходит отдельный законопроект для продолжения финансирования Киева.

«Они (конгрессмены-республиканцы — «Газета.Ru») заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение [законопроекта]», — сказал Байден во время выступления в Белом доме, передавало РИА Новости.

Республиканцам не понравилось, что Маккарти пошел на уступки. Конгрессмен Мэтт Гетц обвинил коллегу во лжи и непрофессионализме.

При этом сам Маккарти отрицал наличие сделки, утверждая, что он несколько месяцев не говорил с американским лидером.

«Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом», — заявил он американскому телеканалу Newsmax.