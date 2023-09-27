«Увы, Владимир, ты сам виноват»: Хиллари Клинтон объяснила расширение НАТО

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к президенту РФ Владимиру Путину по имени и назвала его виновным в расширении НАТО на восток. По ее словам, действия Москвы привели к приему в альянс новых членов из Восточной Европы. В прошлом Клинтон неоднократно поддерживала расширение НАТО, а также обвиняла Путина в «личной вендетте» из-за действий ее мужа в бытность главой Белого дома.

Расширение НАТО на восток стало следствием политики Кремля, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. Ее слова сообщило Reuters.

Она также риторически обратилась к Владимиру Путину по имени, обвинив президента РФ в усилении Североатлантического альянса:

«Защита демократии в Украине, расширение НАТО – увы, Владимир. Ты сам в этом виноват».

Публика в Белом доме, где состоялось выступление бывшей первой леди США, встретила ее слова аплодисментами и смехом.

По словам политика, в НАТО никого не заставляли вступать в свои ряды, каждая из принятых в блок стран делала свой выбор самостоятельно: «Мы всегда говорили: «Людей не заставляют вступать в НАТО. Люди выбирают и хотят вступить в НАТО».

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ее слова. По его мнению, Клинтон известна «попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия».

«Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать», — сказал чиновник.

Как «кинули» Россию

21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Нью-Йорке подчеркнул, что государства Восточной Европы вступают в альянс добровольно.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что альянс обманул РФ, нарушив обещание не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.

«Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули», — заявил Путин.

Он также называл намерение Украины вступить в НАТО одной из причин начала специальной военной операции. По словам Путина, если бы Киев присоединился к альянсу, то «напичканная» оружием страна могла начать операцию по возвращению Крыма, как это сказано в ее «доктринальных документах».

Сотрудничество НАТО и РФ?

Хиллари Клинтон в прошлом неоднократно оправдывала расширение НАТО на восток. 18 июня 2022 года в интервью британской газете Financial Times она говорила, что всегда верила в расширение НАТО и считает аргументы против этого в лучшем случае наивными.

В сентябре 2017 года в интервью газете USA Today она сообщила, что у Путина «личная вендетта к ней», потому что ее муж, экс-президент Билл Клинтон расширял НАТО.

В январе 2010 года бывшая тогда госсекретарем Клинтон заявила, что расширение НАТО не привело к ослаблению демократии в России и росту агрессивности Кремля.

«Не думаю, что факты поддерживают этот тезис», — сказала политик журналистам.

По ее словам, «возможность для стран Центральной и Восточной Европы чувствовать себя в большей безопасности, вступить в НАТО по собственному выбору, создает группу государств, которые работают вместе по укреплению безопасности».

Тогда же Хиллари Клинтон отмечала, что у НАТО «есть большой интерес к совместной работе с Россией», поскольку «в XXI веке проблемы возникают не между государствами, а между странами, которые привержены миру и процветанию, и негосударственными силами, а также странами-изгоями.

В марте 2009 года Клинтон призвала НАТО оставить открытыми двери для новых потенциальных членов — Украины и Грузии. Однако с Российской Федерацией сотрудничать тоже нужно.

«Пришло время для нового старта. Мы можем и должны найти способы конструктивного сотрудничества с Россией, с которой у нас есть общие интересы, включая помощь людям в Афганистане», — заявила тогда госсекретарь США.