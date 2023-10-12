Украина «отчаянно» нуждается в оружии, а Запад отвлекся на войну в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 11 октября 2023 года

Неожиданный визит Владимира Зеленского в Брюссель связан с «отчаянной» потребностью Украины в поставках западного оружия на фоне войны на Ближнем Востоке, считает издание Politico. На Западе обещают поддерживать всех союзников, при этом все больше беспокоятся из-за ситуации в Израиле. Еще одним отвлекающим от Украины фактором стало повреждение трубопровода между Эстонией и Финляндией. В России говорят об усталости Запада от Киева и «профессиональной жадности» Зеленского.

Зачем Зеленский приехал в Брюссель

Появление президента Украины Владимира Зеленского на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе 11 октября стало неожиданностью, сообщило издание Politico. Как пишет СМИ, украинский лидер во время своего необъявленного визита «обнаружил, что Европа больше не полностью сосредоточена» на конфликте в его стране.

При этом, согласно материалу, Зеленский настаивал, что угрозы «вытеснения» Украины из повестки из-за войны на Ближнем Востоке нет. Он призвал европейских политиков посетить Израиль так же, как они посещали Киев после начала боевых действий в феврале 2022 года.

Политик также увидел «связь» двух кризисов. По его мнению, Россия и напавшая на Израиль палестинская радикальная организация ХАМАС «стремятся держать свободные и демократические страны в качестве заложников».

Он высказал мнение, что у Москвы «еще достаточно ресурсов, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии».

«Это происходит в Сахеле (регион в Африке. – «Газета.Ru»), и еще больнее может произойти в Израиле и на Ближнем Востоке в целом. Мы не должны этого допустить», – сказал Зеленский.

По мнению авторов статьи, причиной появления Зеленского на встрече стала «отчаянная» потребность Киева добиться увеличения поставок западного вооружения на фоне «возобновления российского наступления на востоке и перспективы широкомасштабных атак зимой». Так, президент отметил, что от поставок средств противовоздушной обороны в значительной степени зависит, когда закончатся боевые действия.

«Мы можем сделать и то и другое»

Страны Запада обещают поддерживать и Украину, и Израиль, сообщает Politico. Об этом в частности говорил глава американского Пентагона Ллойд Остин.

«Мы можем сделать и то и другое, и мы будем делать и то и другое. Мы самая сильная нация в мире, и мы собираемся сделать все необходимое, чтобы помочь нашим союзникам и партнерам», – заверил он.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур тоже сообщил, что получил от Вашингтона «сообщение», что США «могут справиться с обоими конфликтами».

Кроме того, 11 сентября Великобритания объявила о двух пакетах помощи Киеву объемом в $122 млн и $85 млн, а Бельгия обязалась передать Украине истребители F-16 к 2025 году, если следующее правительство страны с этим согласится.

Остин также анонсировал создание союзниками Украины более мелких коалиций, каждая из которых займется конкретными потребностями Киева. Так, Эстония и Люксембург возьмут на себя поддержку IT-инфраструктуры Украины, Литва поможет в разминировании территорий, а США вместе с Нидерландами и Данией возглавят коалицию стран, обучающих украинских пилотов эксплуатации F-16.

Отвлекающие факторы

При этом Politico отмечает, что страны Североатлантического альянса «все больше озабочены Ближним Востоком».

В качестве примера растущего беспокойства издание приводит 10-минутное выступление президента США Джо Байдена, в котором тот говорил о поддержке права Израиля на самооборону, поездку главы МИД Британии Джеймса Клеверли в Тель-Авив и критику президентом Франции Эммануэлем Макроном потенциального сотрудничества Ирана с ХАМАС.

Кроме того, авторы статьи подчеркивают, что от украинского конфликта Запад также отвлекает повреждение финско-эстонского газопровода Balticconnector: его работу приостановили 8 октября из-за утечки, а президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что авария может быть связана с внешним воздействием.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что Вашингтон предложил Хельсинки свою помощь в расследовании инцидента.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сказал о том, что Зеленский «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». По его мнению, на Западе «начинают задаваться вопросом», на что он тратит деньги.

«У него [Зеленского] еще срабатывает такая профессиональная жадность: «Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю?» – высказал свою оценку представитель Кремля.

Песков также отверг заявления Зеленского о заинтересованности России в войне на Ближнем Востоке. По его словам, такие суждения «совершенно не имеют под собой никаких основ», а конфликт является «застарелым» и «имеет очень глубокие корни».