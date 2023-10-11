Субсидии для участников СВО, российский газ на Украине, война в Израиле: Путин выступил на РЭН

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, 11 октября 2023 года

Владимир Путин выступил на заседании Российской энергетической недели, где предложил новые льготы для участников СВО и высказался о причинах и путях решения конфликта на Ближнем Востоке. Во время мероприятия премьер Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента РФ инициировать прекращение огня в регионе. Кроме того, Путин рассказал, как Европа получает российский газ и как им пользуется Украина.

Россия «уже не рухнет»

На заседании Российской энергетической недели (РЭН) Владимир Путин предложил подключить к социальной газификации участников специальной военной операции на Украине, а также инвалидов:

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов».

По словам политика, реальные доходы россиян в январе — марте 2023 года выросли на 4,4% относительно аналогичного периода 2022 года, в то время как в еврозоне этот показатель упал на 1,2%.

Как подчеркнул президент России, попытки западных стран изолировать Россию провалились:

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже понятно, и им всем понятно. <...> У нас есть такая поговорочка: не копай чужому яму — сам в нее попадешь. Вот они и попали в эту яму».

Кто пользуется газом России

Путин не нашел «здравого объяснения» отказу Запада от газа из России.

В то же время президент усомнился, что заявления лидеров европейских стран об остановке «Северных потоков» и переход к закупкам топлива в Соединенных Штатах связаны с вопросами «нравственного выбора»:

«Если бы было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины».

Ну тогда можно предположить — что все, отрезали — «и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать — но не дадим России заработать ни одного евро». Но они же берут по другим-то маршрутам — почему здесь-то не берут?»

За транзит российского газа через свою территорию Украина, по данным Путина, каждый месяц получает от западных государств $4-5 млрд. Кроме того, как считает политик, Киев по-прежнему частично пользуется российским газом. По его словам, когда российский газ попадает на территорию Украины для транзита в Европу, он «растекается» по всем газопроводам внутри Украины, а потом определенный баланс (количественное итоговое соотношение поступлений газа и отбора) подается дальше из хранилищ на западной границе Украины.

Глава государства отметил, что у Москвы есть две трубопроводные системы на украинской территории. Один из газопроводов продолжает работать, по нему топливо и попадает в страны Европы.

Ирак попросил Путина о помощи на Ближнем Востоке

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на заседании РЭН попросил Путина выступить с инициативой о прекращении огня между палестинцами и израильтянами и посодействовать в поиске реального решения палестинской проблемы.

Путин в ходе своего выступления напомнил, что при принятии решения о создании государства Израиль, также одновременно принималось решение о создании и второго суверенного государства. По его словам, Москва выступает и всегда выступала за исполнение этой резолюции ООН.

«Палестина как государство, самостоятельное, суверенное, так и не создано. В силу самых разных обстоятельств», — отметил он.

Он добавил, что без решения фундаментальных политических вопросов о создании такого государства невозможно урегулировать нынешнюю ситуацию. Президент призвал минимизировать гражданские потери среди мирного населения в Израиле и Палестине.

Как подчеркнул политик, призывы руководства Израиля к жителям сектора Газа переместиться в Египет — совершенно не способствуют миру в регионе.

Также глава государства заявил, что не понимает для какой цели США продолжают стягивать авианосные группы в Средиземное море. По оценке главы государства, подобная деятельность Вашингтона может только усугублять ситуацию.

Как отметил президент, Вашингтон пытается подменить решение политических проблем «материальными подачками» людям, живущим в Палестине. Политику США на Ближнем Востоке Путин считает провалом.

Президент также призвал воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке.