«Последняя часть». Зеленский заявил, что исход конфликта с Россией близок

Украина находится в «последней части» военного конфликта с Россией. Такое мнение в интервью румынскому изданию Dig24 выразил президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер признает, что война в Израиле может отвлечь внимание от событий в его стране. Однако на проходящей сейчас встрече в Брюсселе западные партнеры Киева однозначно пообещали продолжать поддержку.

«Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда (завершится конфликт — «Газета.Ru»), но я тоже не могу вам этого сказать… Это последняя часть [российской спецоперации]. Это не ее середина. Первый период — захват, затем остановка наступления (войск РФ) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части. У нас много опасений, средств, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил в интервью важность военной помощи со стороны Румынии.

«Помощь Румынии очень важна. Вы знаете, что нам нужно. Мы получили артиллерийские боеприпасы, нам их не хватало. <...> Люди отовсюду, с Запада, помогли нам, направили вооружения, вы помогли артиллерией», — сказал Зеленский.

При этом, отметил Зеленский, «было бы чудесно», если бы Румыния помогла Украине еще и системами противовоздушной обороны.

Зеленский признает, что внимание к Украине может пойти на спад из-за войны в Израиле

Журналист Dig24 спросил, переживает ли украинский лидер, что война в Израиле отвлечет внимание от Украины.

«Самая большая проблема состоит в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вы должны выбрать, кого вы поддерживаете — деньгами, военной помощью. Чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов. Это понятно. После всего, что произошло, некоторым мало. Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой», — таким образом ответил Зеленский.

Это уже второй раз, когда его спросили, отвлекают ли события в Израиле и секторе Газа от событий на Украине. Ранее подобный вопрос задавал корреспондент французского телеканала France 2.

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — признал Зеленский.

Он отметил, что у сложившейся мировой ситуации будут последствия, не раскрыв свою мысль.

При этом украинский лидер утверждал, что «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Вместе с тем Зеленский заявил, что «надеется на продолжение поддержки со стороны США».

НАТО гнет свою линию

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообещал продолжать помогать Украине в боевых действиях.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности», — заявил Столтенберг перед заседанием контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО в Брюсселе.

Впервые с февраля 2022 года Зеленский лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в бельгийской столице. Утром в своем Telegram-канале он анонсировал «важное обращение», а также сообщил, что собирается просить западных партнеров о поставках систем ПВО и артиллерии.

«Системы ПВО. Это не просто слова. Нам нужны конкретные вещи в конкретных географических точках», — сказал Зеленский журналистам перед входом в штаб-квартиру НАТО.

Еще в Брюсселе у Зеленского запланирована встреча с министром обороны США Ллойдом Остином.