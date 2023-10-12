«Одной ракетой похоронило все село»: МИД Чехии вызвал посла России из-за удара по украинской Грозе

В МИД Чехии вызвали посла РФ Александра Змеевского из-за ракетного удара по украинскому селу Гроза 5 октября. Тогда снаряд прилетел в кафе, где проходили поминки по военному. По последним данным, погибли 59 человек. В России отвергают обвинения Киева и стран Запада: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам.

Посла России Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, проинформировало агентство ČTK со ссылкой на сообщение дипломатического ведомства.

«Мы можем подтвердить, что министр Липавский (глава МИД Чехии. — «Газета.Ru») через своего заместителя принял решение вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на мирных жителей в селе Гроза», — говорится в сообщении.

Решение объяснили тем, что Россия якобы обстреляла украинское село Гроза в Купянском районе Харьковской области 5 октября. Тогда там из-за удара с воздуха погибли, по разным данным, от 48 до 59 человек и трое числятся без вести пропавшими.

Удар по Грозе

Президент Украины Владимир Зеленский 5 октября сообщил об ударе ракеты по продуктовому магазину и кафе в Харьковской области, где проходили поминки. В нападении он обвинил Россию. Тогда было известно о 48 погибших.

Как писали украинские СМИ, в кафе поминали погибшего военного. На мероприятии присутствовали 60 человек. Поминки организовал сын покойного. До февраля 2022 года он и его отец находились в Польше, но после начала военных действий оба стали добровольцами.

11 октября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на СБУ написало, что спецслужба разоблачила наводчиков удара ракетой «Искандер». Речь идет о двух местных жителях — 30-летнем Владимире Мамоне и его младшем брате 23-летнем Дмитрии. Они, по версии украинской стороны, симпатизируют РФ и получили должности водителя конвойной группы и инспектора дорожно-патрульной службы в администрации Харьковской области.

6 октября Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что ООН направила свою миссию в село Гроза для сбора информации о ракетном ударе. При этом в организации не назвали подозреваемых.

Агентство Reuters отыскало местных жителей, ставших свидетелями трагедии. 61-летний Валерий Козырь рассказал, что потерял свою дочь — 36-летнюю Ольгу. У нее остались трое детей в возрасте 10, 16 и 17 лет. Ее муж тоже погиб. По словам Козыря, теперь ему нужно придумать, как заботиться о трех внуках. Его самого не было в кафе на поминках, потому что он работал охранником в ночную смену. По словам Андрея Белоуса, в кафе погиб его 44-летний брат Виталий. Андрей тоже должен был присутствовать на поминках, но его вызвали на работу.

Местная жительница в день инцидента так оценила его последствия: «Одной ракетой, или чем они там, похоронило все село. <...> В каждом доме будет теперь стоять где один, где три или пять гробов».

Что говорит Россия

В диппредставительстве России в Чехии после вызова посла заявили, что Прага лишь интерпретировала известный комплекс западных обвинений и требований в адрес Москвы:

«Конечно, мы решительно отвергли необоснованные обвинения в адрес России и Вооруженных сил РФ. Однако диалог не состоялся — чешские партнеры в очередной раз продемонстрировали нежелание прислушиваться к нашим аргументам, не говоря уже о том, чтобы вести дискуссию».

На прошлой неделе из-за этого же инцидента в МИД Австрии вызывали посла России Дмитрия Любинского. 6 октября он назвал обвинения в адрес ВС РФ из-за ситуации в селе Гроза голословными. Тогда же в пресс-службе российского посольства в Австрии заявили , что Украина и страны Запада «придерживаются отработанной схемы, вновь обвиняя российскую сторону в нанесении ракетного ударе по украинскому селу Гроза еще до старта расследования».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам:

«Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства».

9 октября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине прокомментировал инцидент в селе Гроза. По его словам, в населенном пункте «проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов».