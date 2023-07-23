«Очень плохой знак». В главный храм Одессы попала ракета

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар в районе Одессы. Представители местной администрации сообщили, что пострадал крупнейший в городе православный храм — Спасо-Преображенский собор. В Минобороны заявили, что целью российских ударов были объекты, где «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а храм пострадал из-за «безграмотных действий» украинских операторов ПВО. Подробности – у «Газеты.Ru».

В ночь на 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Об этом проинформировали в российском Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса, — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что на пораженных объектах находились иностранные наемники, а все намеченные цели были уничтожены.

Разрушение Спасо-Преображенского собора

Представители одесской администрации утверждают, что в результате обстрела погиб один человек, пострадали 18. Были зафиксированы разрушения портовой инфраструктуры, повреждены шесть жилых домов (в том числе многоквартирных), пять детских садов, четыре школы и два внешкольных учебных учреждения, два памятника архитектуры, а также автомобили.

Также власти сообщили, что крупнейший в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор оказался «практически разрушен».

При этом пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая считается покровительницей города.

Спасо-Преображенский кафедральный собор Храм находится на Соборной площади Одессы. Был заложен в 1794 году. Освящен 25 мая 1808 года архиепископом Екатеринославским Платоном (Любарским). В 1837 году стал кафедральным. После реконструкции 1903 года собор стал одним из крупнейших храмов Российской империи и вмещал до 9 тысяч человек. В марте 1932 года был закрыт, а в мае 1936 — взорван. Перед этим была разграблена расположенная здесь могила светлейшего князя Михаила... Читать дальше

«Разрушения колоссальные, — рассказал в разговоре с изданием «Суспільне» клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук. — Попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи».

«Причиной разрушения храма стало падение украинской ракеты»

Минобороны РФ выступило с комментарием, в котором заявило о непричастности к разрушению храма.

«Распространяемая киевским режимом информация <…> не соответствует действительности, — говорится в сводке ведомства. —

Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т. г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».

По Минобороны подчеркнули, что планирование ударов высокоточным оружием осуществляется «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», поэтому поражение гражданских объектов исключено.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — отметили в ведомстве.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал разрушение храма «символичным» и увидел в произошедшем «очень-очень плохую примету для Украины».

«Тут надо искать не только смысл в работе ПВО украинского, а еще и в том, что Украина отказывается от церкви, отказывается от православия, каких-то своих «церковных власовцев» привлекает. Это знаки. Это очень плохой знак для Украины. Я бы, честно говоря, на месте людей, которые хоть как-то чувствуют, что есть бог на свете, я бы на их месте сделал бы серьезнейшие выводы для себя», — прокомментировал инцидент Милонов.

Кто восстановит храм?

В разговоре с «Говорит Москва» депутат Госдумы Елена Драпеко не исключила, что сама Россия займется восстановлением храма после окончания СВО.

«Мы же восстанавливаем Пальмиру, мы восстановили у себя очень многое. У нас очень мощная школа реставрации. Остались фотографии, остались чертежи, по ним восстанавливаются памятники.

Это небыстрое, дорогое дело. Но мы этим занимаемся, мы будем помогать украинской УПЦ», — заверила она.

Итальянские СМИ в свою очередь написали о словах премьера страны Джорджи Мелони, которая также выразила готовность помочь Украине с восстановлением храма.

»Италия с ее уникальными в мире навыками реставрации готова взять на себя обязательства по реконструкции Одесского собора и других сокровищ художественного наследия Украины», — сообщила политик.