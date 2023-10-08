Расстреляли 22 человека. В России обвинили «Правый сектор»* в убийстве жителей Снигиревки

РИА Новости сообщило о расстреле 22 жителей подконтрольной Киеву Снигиревки членами украинского «Правого сектора». По данным СМИ, убитые – украинцы с «пророссийскими взглядами», установлены личности пяти погибших. На Украине информацию не комментировали, официальных сообщений российских правоохранительных органов также не поступало. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

РИА Новости со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур сообщило об расстреле «Правым сектором» (организация запрещена в России) 22 человек в Снигиревке. После референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ Снигиревский район, тогда находившийся по российским контролем, присоединился к региону из состава Николаевской области Украины, в настоящее время он находится под контролем Киева.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц», – цитирует агентство слова источника.

По его заявлению, все погибшие являются гражданами Украины «пророссийских позиций и взглядов». Как утверждает собеседник агентства, расстрел произошел 13 сентября, в числе нападавших был боец «Правого сектора» Евгений Караван.

На данный момент по агентурным данным установлены имена пяти жертв: Кравченко А.И. 1963 года рождения; Довгаль В.А. 1985 года; Симцова А.К. 1977 года; Ремзов Сергей Артурович 1980 года и Сельский Юрий Михайлович 1977 года.

Украинская сторона информацию об убийствах не комментировала, официальных сообщений от российских правоохранительных органов также не поступало.

Чем известен «Правый сектор»

Движение сформировалось во время протестов в Киеве в конце 2013 – начале 2014 годов, в его состав вошли активисты украинских националистических организаций. 1 декабря 2013 года «Правый сектор» участвовал с столкновениях с украинскими силовиками у здания администрации президента. Членов организации также обвиняют в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

До 2015 года движение возглавлял Дмитрий Ярош, до формирования «Правого сектора» он состоял в националистической организации «Тризуб имени Степана Бандеры» (организация запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за подрыв памятника Иосифу Сталину в Запорожье в ночь на 1 января 2011 года.

Ярош баллотировался в президенты Украины на выборах 2014 года, для его поддержки «Правый сектор» создал одноименную партию, однако лидер националистического движения проиграл избранному тогда Петру Порошенко, получив 0,7% голосов. В том же году он стал депутатом Верховной рады. Кроме того, Ярош основал в «Правом секторе» «Добровольческий украинский корпус», в составе которого участвовал в боевых действиях в Донбассе.

В 2015 году Ярош покинул «Правый сектор», основав новую организацию, а в 2021 заявил в социальных сетях, что был назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В самих ВСУ эту информацию опровергли, заявив, что сам институт советников при украинской армии был упразднен.

В том же 2021 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден «Золотая Звезда» члену «Правого сектора» Дмитрию Коцюбайло, участвовавшему в боевых действиях в Донбассе. 7 марта 2023 года было объявлено о гибели Коцюбайло в боях под Бахмутом.

Подготовка терактов

С начала российской военной операции на Украине правоохранительные органы РФ неоднократно заявляли о планах «Правого сектора» устроить террористические акты в России.

Так, 23 февраля 2022 года Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в православном храме, который готовили сторонники «Правого сектора», были задержаны шесть россиян. 11 мая ФСБ уведомила о задержании сторонника организации, готовившего «противоправные действия в отношении военных воинской части российского Минобороны» в Калининграде в канун Дня победы.

29 июля того же года сообщалось о задержании троих украинцев из «Правого сектора», планировавших подрыв самодельного взрывного устройства в Липецке, 5 августа – о предотвращении террористических акций в Черкесске. 15 августа сторонник «Правого сектора» был задержан в Ставропольском крае, его обвинили в подготовке к поджогам административных зданий в Минеральных водах.

11 мая 2023 года также в Минводах была пресечена подготовка поджога здания военного комиссариата и администрации города по заданию «Правого сектора», заявили в ФСБ.