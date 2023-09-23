Цветы у посольства РФ, протесты в Армении, военные атташе в Карабахе. Что творится в Закавказье

К посольству РФ в Ереване несут цветы в память о погибших российских миротворцах, в сети распространяются кадры якобы удара Азербайджана по базе сил России. Тем временем в Армении продолжаются протесты, среди задержанных митингующих сын экс-президента страны, а в Карабах прибыли иностранные военные атташе. Что происходит после «антитеррористических мероприятий» Баку — в материале «Газеты.Ru».

Жители Еревана несут цветы к посольству РФ в память о погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцах, сообщает РИА Новости. По данным агентства, обстановка у здания дипломатической миссии спокойная, усиление полиции снято.

«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе», – заявила одна из пришедших к стихийному мемориалу.

О гибели российских миротворцев в Карабахе стало известно 20 сентября. По заявлению Минобороны РФ, их автомобиль попал под обстрел во время возвращения с наблюдательного поста у населенного пункта Джанятаг. Одним из погибших был заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган.

23 сентября mk.ru написало, что среди погибших также был 39-летний военнослужащий из Ростовской области Антон Шворень. По данным издания, мужчина находился за рулем «УАЗ Патриот» во время обстрела.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. По информации ведомства, всего было два обстрела машин российских миротворцев: в первом случае азербайджанские военные перепутали автомобиль с армянским, во втором, по заявлению Баку, на военных РФ напали «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». Всего погибли шесть человек.

23 сентября в сети распространились кадры, предположительно, удара Вооруженных сил Азербайджана по базе российских миротворцев в Карабахе. Официально об этой атаке Минобороны России не сообщало, дата и место съемки неизвестны, достоверность видео не подтверждена.

Задержания протестующих в Армении

В Армении продолжаются протесты. Агентство ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел страны проинформировало о задержании 21 человека в Ереване и на трассе Ерасх – Ереван, которая ранее была перекрыта сторонниками протестного движения. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протесты проходят и во втором по величине городе республики – Гюмри.

close Сотрудники полиции во время протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване, Армения, 22 сентября 2023 года Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции в Ереване, Армения, 19 сентября 2023 года Участник протестной акции и сотрудники полиции у Дома правительства Армении в Ереване, 20 сентября 2023 года Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников протеста в Ереване, Армения, 22 сентября 2023 год Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции в Ереване, Армения, 20 сентября 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По информации армянского следственного комитета, с момента начала акций возбуждены уголовные дела против 49 человек, всего в рамках расследуемых СК дел задержаны 45 протестующих, а семеро находятся в розыске.

Как сообщает ведомство, 39 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках, четверо — в призывах к их проведению, двое — в групповом хулиганстве. Также по одному человеку обвиняются по статьям о вмешательстве в действия должностного лица с применением насилия, незаконном обороте наркотиков, ношении холодного оружия и призывах к насилию с использованием информационных технологий. Арестованы уже пять человек.

СК уточняет, что еще один задержанный — фигурант дела о призывах к свержению конституционного строя, расследованием которого занимается служба национальной безопасности Армении.

Среди задержанных — сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон. По словам его адвоката Александра Кочубаева, Кочаряна обвиняют в избиении четырех сотрудников полицейского спецназа.

Сторона защиты называет обвинения безосновательным и утверждает, что силовики пытали Кочаряна-младшего в машине.

Что происходит в Карабахе

Ханкенди (армянское название — Степанакерт) находится под огневым контролем азербайджанских сил, в городе проходит разоружение карабахских военных. По данным РИА Новости, обстановка вблизи города спокойная, на господствующих высотах обустроены позиции армии Азербайджана.

Администрация президента Азербайджана заявила, что по просьбе армянского населения Карабаха направила в регион 24 тонны бензина и 40 тонн дизельного топлива.

Минобороны России сообщило, что миротворцы доставили в Карабах более 50 тонн гуманитарной помощи, в том числе продовольствия и гигиенических наборов.

«В расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих возможность вернуться в свои дома», – говорится в сообщении ведомства.

23 сентября в окрестности Ханкенди приехали военные атташе России, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии и других стран. По данным РИА Новости, они прибыли для ознакомления с обстановкой и процессом разоружения сил Карабаха. Как сообщает «Sputnik Азербайджан», они «осматривают освобожденные в ходе антитеррористических мероприятий районы на дороге Шуша-Ханкенди».