Реинтеграция и мирный договор. О чем Азербайджан договорился с армянами Карабаха

Представители Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха провели встречу в Евлахе. Переговоры завершились без соглашения, однако стороны договорились о дальнейших контактах. В Баку по итогам встречи заявили о перспективах заключения мирного соглашения. Во время переговоров армянские СМИ сообщали о стрельбе в Степанакерте и обвиняли Баку в нарушении режима прекращения огня, но минобороны Азербайджана отвергло эти заявления. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Баку в ходе встречи в Евлахе передал представителям армян Нагорного Карабаха план по реинтеграции, сообщило агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление администрации президента страны. Детали плана не приводятся.

Азербайджанские власти оценили прошедшие переговоры как конструктивные, добавив, что кроме реинтеграции обсуждались также вопросы восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе конституции и законов Азербайджана. По заявлению Баку, делегация Карабаха попросила о помощи с обеспечением региона топливом и продовольствием, просьба «была воспринята положительно».

«В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении новой встречи <...> по вопросам реинтеграции в ближайшее время», – сообщили в администрации.

Представитель армянского населения Карабаха Давид Бабаян по итогам встречи заявил, что она не привела к заключению соглашения с азербайджанской стороной. Он пояснил, что в настоящее время существует договоренность о прекращении огня, однако детали не проработаны, ожидается продолжение переговоров.

Перспективы мира

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Sky News Arabia подчеркнул, что за одну встречу добиться решения всех проблем невозможно, и назвал переговоры в Евлахе «первой из многих встреч».

Он добавил, что по итогам обсуждений может быть достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, предложенный Баку проект такого договора состоит из пяти пунктов, «обусловленных международным законодательством».

«Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал он.

Кроме того, по словам Амирбекова, проект также предусматривает невмешательство стран во внутренние дела друг друга и признание суверенитета и территориальной целостности сторон. При этом в числе «суверенных дел» Азербайджана он назвал судьбу карабахских армян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел обсуждение сроков заключения мирного соглашения Баку и Еревана преждевременным, но подчеркнул, что предпосылки для договоренности имеются.

«Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки [заключения мирного договора], но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, <...> то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено», – отметил он.

Песков подчеркнул, что речь идет о двустороннем договоре, поэтому Россия не может принимать участия в решении этого вопроса.

При этом, по словам представителя Кремля, база мирного процесса была заложена в трехсторонних соглашениях РФ, Армении и Азербайджана, заключенных в 2021-2022 годах.

Cтрельба в Степанакерте

Во время проведения переговоров в Евлахе армянские СМИ сообщили о стрельбе в карабахском Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди). По данным агентства Armenpress, в городе были слышны звуки выстрелов и взрывов.

МВД Карабаха обвиняло Баку в нарушении соглашения о прекращении огня и заявляло, что азербайджанские военные ведут огонь из различных видов огнестрельного оружия из районов, прилегающих к Степанакерту.

Минобороны Азербайджана категорически отвергло обвинения.

«Информация о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди, не соответствует действительности», – говорится в заявлении ведомства.

Представительство Нагорного Карабаха в Армении впоследствии также назвало сообщения о якобы наступлении Баку «ложью». В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанских войск в Степанакерте нет. Он подчеркнул, что режим прекращения огня в целом соблюдается.