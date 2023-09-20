В Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Онлайн

22.26

На стихийном митинге возле Дома правительства Армении задержали уже как минимум 9 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, силовики затянули часть протестующих внутрь своего оцепления и вывели оттуда только через час, причем одного из задержанных несли на руках.