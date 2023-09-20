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Политика

В Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Онлайн

Протесты в Ереване. Онлайн

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Во время протестов в центре Еревана в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, 20 сентября 2023 года

Во время протестов в центре Еревана в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, 20 сентября 2023 года

Irakli Gedenidze/Reuters
Протестующие в Ереване обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «сдаче Нагорного Карабаха» Азербайджану. Недовольные политикой действующего правительства жители страны перекрыли проспект Тигран Мец у здания кабмина. В силовиков летят камни и бутылки, начались задержания. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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22.46

Концерт Snoop Dog, который должен был состояться 23 сентября в Ереване, перенесли из-за протестов, сообщает Armenian_Life со ссылкой на организатора мероприятия Doping Space.

22.43

⚡️ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области около 22:50 (21:50 мск), сообщает Минобороны Армении.

22.37

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ведомстве попросили «проявить терпение» в связи с продолжающимся расследованием.

22.34

Армия Азербайджана за сутки сумела достичь всех целей «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и восстановила суверенитет страны, заявил президент Ильхам Алиев. Политик подчеркнул, что Баку готов был «идти до конца», но непризнанные власти Карабаха в итоге согласились на предложенные условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22.26

На стихийном митинге возле Дома правительства Армении задержали уже как минимум 9 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, силовики затянули часть протестующих внутрь своего оцепления и вывели оттуда только через час, причем одного из задержанных несли на руках.

22.15

Митингующие скандируют: «Арцах! Арцах!» и «Никол — предатель!»

22.08

22.02

Площадь Республики в центре Еревана полна людей, недовольных политикой премьер-министра Никола Пашиняна и его кабмина. Полиция начала жесткие задержания.

22.00

Добрый вечер, уважаемые читатели. В столице Армении второй день подряд проходят массовые акции, начавшиеся из-за операции азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

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