В Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Онлайн

Концерт Snoop Dog, который должен был состояться 23 сентября в Ереване, перенесли из-за протестов, сообщает Armenian_Life со ссылкой на организатора мероприятия Doping Space.
⚡️ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области около 22:50 (21:50 мск), сообщает Минобороны Армении.
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ведомстве попросили «проявить терпение» в связи с продолжающимся расследованием.
Армия Азербайджана за сутки сумела достичь всех целей «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и восстановила суверенитет страны, заявил президент Ильхам Алиев. Политик подчеркнул, что Баку готов был «идти до конца», но непризнанные власти Карабаха в итоге согласились на предложенные условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
На стихийном митинге возле Дома правительства Армении задержали уже как минимум 9 человек. Как передает корреспондент РИА Новости, силовики затянули часть протестующих внутрь своего оцепления и вывели оттуда только через час, причем одного из задержанных несли на руках.
Площадь Республики в центре Еревана полна людей, недовольных политикой премьер-министра Никола Пашиняна и его кабмина. Полиция начала жесткие задержания.