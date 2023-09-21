В Карабахе погиб замкомандующего миротворцами РФ. Подозреваемых в обстреле задержали

При обстреле в Нагорном Карабахе 20 сентября погибли российские миротворцы, в том числе замкомандующего миротворческого контингента в регионе, капитан 1 ранга Иван Ковган. Сегодня стало известно о задержании причастных к гибели российских военных. От обязанностей отстранили командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого виновны в смерти военнослужащих. Президент страны Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путину в связи с произошедшим.

Первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Карабахе 20 сентября задержаны. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах. Кроме того, пишут агентства, от обязанностей отстранен командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, чьи подчиненные виновны в гибели военнослужащих.

Российские миротворцы погибли 20 сентября при обстреле из стрелкового оружия автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны России. Число погибших не называлось.

Кроме того, Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора российского и азербайджанского лидеров Владимира Путина и Ильхама Алиева представитель Баку принес извинения в связи с гибелью миротворцев. Он пообещал оказать материальную помощь семьям военных.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте»,

— сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что причастных к гибели российских миротворцев задержали, ведется следствие.

Что известно о погибших

URA.RU со ссылкой на два источника в Центральном военном округе сообщили, что одним из погибших был полковник ЦВО, Тагир-Мурод Караев. Он служил в миротворческих силах.

«Полковник Тагир-Мурод Караев служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 29 бригада ЦВО. Часть стояла в Нагорном Карабахе, сослуживцы звали его просто Марат. Во время обострения конфликта он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил гибель Караева. «Знал Караева лично, отличный был мужик, надежный товарищ. Он родом из Свердловской области. Хоронить будут здесь, по мусульманским традициям», — добавил военнослужащий.

В свою очередь Sputnik Армения утверждает, что погибли пять миротворцев.

«Вчера в результате обстрела УАЗ, защищая армянское население, погибли пятеро российских миротворцев. <…> Среди них двое заместителей командующего», — написали в издании.

Смерть замкомандующего

Мурманские издания «Би-порт» и «СеверПост», а также Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщили о гибели в результате обстрела замкомандующего Северного флота и миротворческого контингента в Карабахе, капитана 1 ранга Ивана Ковгана.

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«Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента. Находился в расстрелянной машине», — сообщили в клубе моряков-подводников.

По данным «Би-порт», Ковган был в командировке в Нагорном Карабахе с 11 мая. «СеверПост» пишет, что Ковган погиб за три дня до своего 53-го дня рождения.

«Был военным моряком, а погиб в горах от предательской пули. Светлая тебе память, Иван Васильевич», — приводят «Хибины.ру» слова начальника службы информационного обеспечения деятельности ВМФ, капитана 2 ранга Андрея Лузика.

«Дружеский огонь» Баку

Это не первый случай, когда российские миротворцы становятся жертвой атаки ВС Азербайджана. 9 ноября 2020 года российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса рядом с границей с Азербайджаном, сообщили в Минобороны РФ. Погибли два человека, еще одного госпитализировали с травмами средней тяжести. В Баку подтвердили факт инцидента и принесли извинения.

Власти Азербайджана заявили, что это случилось «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны». В МИД страны пояснили, вертолет летел в темное время суток в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы, а воздушная техника ВС РФ ранее не была замечена в этом районе.

В Минобороны РФ отмечали, что Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы в Гюмри. Там подчеркнули, что машину сбили вне зоны боевых действий.