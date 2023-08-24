«Пока не заплатит за ущерб». На Западе отказались размораживать активы России

В Вашингтоне назвали условием разморозки российских активов выплату ущерба Украине. Соответствующее заявление сделано после встречи советников по нацбезопасности США, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Участники переговоров также «рассмотрели дальнейшие способы привлечь Россию к ответственности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белый дом заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживаться столько, сколько потребуется — до возмещения ущерба Украине.

«Советники по национальной безопасности подчеркнули, что суверенные активы России в юрисдикциях указанных стран останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине»,

— говорится в заявлении советника по национальной безопасности США Джейка Салливана по итогам встречи советников по национальной безопасности этих пяти стран.

Представители пяти стран подтвердили намерение «поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии» и содействовать восстановлению страны.

Блокировка активов

США и страны Евросоюза ввели жесткие санкции против России сразу после начала военной операции на Украине. Тогда же была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны — более $300 млрд.

Так, Франция заблокировала средства Банка России на общую сумму в €22 млрд (плюс €150 млн на счетах частных лиц). Еще $2,5 млрд активов были заморожены в Италии, $20,95 млрд — в Великобритании, $330 млрд — в США. Германия заблокировала около €5,32 млрд.

На Западе ранее неоднократно заявляли, что рассматривают возможность использовать российские активы на нужды по восстановлению Украины. Тем не менее, власти стран ЕС признают, что такие действия противоречат нынешнему законодательству.

Решение G7

В июле страны «Большой семерки» заявили, что активы России останутся замороженными до выплат компенсаций Киеву.

«Активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — говорилось в декларации по итогам саммита в Вильнюсе.

В документе также отмечалась необходимость создать международный механизм возмещения убытков, причиненных РФ.

Реакция Москвы

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к «проблемам для тех, кто это делает».

«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — подчеркивал политик на заседании Евразийского экономического форума.

22 августа глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские.

«С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам», — указывал он.