На Украине оценили ущерб от военных действий в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев оценивает ущерб стране от военных действий в $326 млрд. Cоответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета ассоциации Евросоюза и Украины в Брюсселе, сообщает издание «Страна».

По словам политика, данную сумму украинское правительство верифицировало совместно с экспертами Всемирного банка. Как указал Шмыгаль, $105 млрд нужно будет потратить на восстановление разрушенных объектов.

Ранее в августе Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила ущерб от российской спецоперации и подсчитала желаемую сумму на восстановление. Так, специалисты школы оценили экономические потери Украины в $108 млрд. В качестве необходимой для восстановления страны суммы они назвали $750 млрд.

До этого Шмыгаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить со своими международными партнерами соглашение, которое закрепит их стремление к участию в восстановлении украинской территории.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.