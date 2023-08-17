«Саш, ну мы союзники?» Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным перед СВО

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал сегодня продолжительное интервью, большая часть которого была посвящена военной операции России на Украине, участии Минска как посредника между Москвой и Киевом и отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, последний просил его «прикрыть», если вдруг ситуация начнет разворачиваться в негативном для РФ ключе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию ответ будет решительным, а никаких предупреждений о «красных линиях» просто не будет.

«Если только [с территории Украины] против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать и прочее. Мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания», — сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«У нас кое-что есть и кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что, если вы перейдете «красные линии», мы по центрам принятия решений нанесем удары. Это будет сделано без предупреждения. Поэтому вы нас не трогайте», — подчеркнул политик.

Белорусский лидер подчеркнул, что молниеносный ответ последует и в случае агрессии со стороны Польши, Литвы и Латвии. «Мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал политик.

«Прикрой меня»

Лукашенко также рассказал в интервью, что российский президент Владимир Путин позвонил ему за несколько дней до начала полномасштабных боев на Украине и попросил «прикрыть его», если ситуация будет разворачиваться не в пользу Москвы.

«Слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну мы союзники?» — процитировал Лукашенко Путина.

По словам белорусского лидера, он тут же ответил согласием и подчеркнул, что у России и Белоруссии «фактически единая армия».

Лукашенко также поинтересовался у Путина, «что может случиться». На что российский лидер ответил: «Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста».

«Войны нужно было избежать»

Президент Белоруссии также выразил мнение, что можно было избежать боевых действий на территории Украины.

«Нужно и можно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистки.

«В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать», — добавил политик.

Лукашенко полагает, что Минск в отношении Киева всегда вел себя очень достойно, что нельзя сказать о Киеве в отношении Минска. «Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. И вы ее развязали. Украинцы ее развязали — эту войну против Беларуси. Экономическую войну прежде всего. Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы. Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту, арестовали», — напомнил он.

Меж двух огней

По словам Лукашенко, «в свое время» он фактически находился в эпицентре событий и «способствовал коммуникации» между Путиным и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. «Бегал между Порошенко и Путиным. Тот скажет чего-то – я еду к Порошенко; Порошенко чего-то — я к Путину. Поэтому я был в курсе всех вопросов», — поделился политик.

После 2014 года президент Белоруссии предлагал главам конфликтующих стран провести выборы в ДНР и ЛНР, однако Порошенко не согласился с таким сценарием. «И я им предложил: я проведу там выборы, я буду делать так, как вы договоритесь — Путин, Порошенко. А я уже буду проводить, как вы решите. Порошенко отказался. Путин был на все согласен», — рассказал он, указав, что если бы тогда предложенная им схема была реализована, то «все было бы тихо и спокойно».

«И тогда надо было решить этот вопрос. Более того, Минские соглашения. Договорились же обо всем. Надо было соблюдать эти Минские соглашения. Но они не соблюдались. И, я понимаю, что никто их и соблюдать не собирался», — заключил белорусский лидер.

Выборы в России

В интервью Панченко также спросила Лукашенко, что он думает об исходе предстоящих в 2024 году в России президентских выборов. Тот, ни секунды не усомнившись, заверил, что «победит Путин».

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Путин сейчас» не думает про то, кто другой мог бы занять президентский пост в России».

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать», — пояснил белорусский президент.