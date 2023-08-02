«Не надо сейчас подкидывать вбросы». У Киева нет планов на случай внезапной смерти Зеленского

У Украины нет плана на случай смерти Зеленского, заявил секретарь СНБО Данилов. Так он прокомментировал материал газеты Politico, описавшей схему преемственности власти в стране при таком развитии событий. При этом и сам нынешний глава Украины, и госсекретарь США ранее заявляли о наличии «плана Б», если умрет кто-то из украинского руководства. «Газета.Ru» выясняла, что скрывается за этими противоречивыми заявлениями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал некорректной информацию американской газеты Politico о существовании у правительства плана обеспечения преемственности власти в случае смерти президента Владимира Зеленского.

«Все, что написано в этой статье, — полный бред, не надо сейчас нам... подкидывать такие вбросы. <...> Это абсолютно некорректная информация, никаких планов нет.

Есть президент страны, верховный главнокомандующий, который исполняет свои обязанности», — сказал Данилов в эфире телеканала «Рада».

По его словам, наличие такого рода материала вызывает вопросы к тем представителям украинской власти, кто общается с иностранной прессой. Данилов сказал, что не понимает, зачем издание распространило подобные спекуляции.

Кто заменит Зеленского?

Утром 1 августа Politico со ссылкой на сообщение неназванных украинских официальных лиц написала о существовании схемы распределения власти в случае смерти или недееспособности Зеленского.

Как рассказали источники газеты, в таких случаях функции президента будет выполнять группа влиятельных политиков, в числе которых глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В разговоре с изданием оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что до избрания нового лидера управление государством перейдет Верховной раде в соответствии со статьей 112 конституции страны.

«Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна.

Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины», — уточнил Княжицкий.

Однако, как написала газета, у спикера Рады, члена партии «Слуга народа» Руслана Стефанчука низкий рейтинг. По данным опросов, ему доверяют около 40% респондентов. Это примерно в два раза меньше, чем у Зеленского. Кроме того, Стефанчук не пользуется популярностью у оппозиционных депутатов.

Противоречивые заявления

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS в марте 2022 года впервые сказал о том, что у властей Украины есть план на случай гибели Зеленского. Речь шла о «преемственности правительства». Подробности Блинкен не раскрыл.

Затем в мае 2022 года сам Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи в Давосе рассказывал о наличии у Киева «плана Б» на случай смерти кого-либо из руководства Украины, в том числе его самого.

Украинский лидер тоже не привел деталей, но отметил, что в таком случае, в соответствии с законодательством страны, «есть кому управлять государством».

Как указала газета Politico, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщал о дюжине покушений на президента в первые недели после начала конфликта. Сам Зеленский спустя сутки после начала СВО в размещенном в соцсетях видеообращении утверждал, что Россия якобы готовит на него покушение и считает «целью номер один».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после атаки БПЛА на Кремль в мае этого года призывал к физическому устранению Зеленского. При этом в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью, что в начале СВО президент Владимир Путин пообещал ему не лишать жизни украинского коллегу.